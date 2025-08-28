Google Maps duplica en Burgos un pueblo de Huesca y lo sitúa en medio de un bosque

Resulta muy extraño que después de tantos años entre nuestras vidas, de satélites que controlan desde el espacio y de tanta información que circula que haya errores de bulto en una aplicación como Google Maps.

Uno de los más comunes tiene que ver con las carreteras, ya que hay rutas en las que el GPS manda por caminos de tierra, carreteras intransitables o sin salida (ya pasó en Ordesa), calles tan estrechas que dejan camiones atascados e incluso se han dado casos de momentos en los que te hace pasar por unas escaleras.

Pero no es tan común que un pueblo está duplicado y por error. Es lo que le ha pasado a un pequeño pueblo de Huesca que, además, en el mismo nombre ya te indica dónde está: Sieso de Huesca.

Está situado en la Sierra de Guara y pertenece al municipio de Casbas de Huesca. Su población es de tan solo 61 habitantes, su iglesia parroquial está dedicada a San Martín (de origen románico del siglo XII y reformada en los siglos XVI y XVIII) y posee una fuente del siglo XVI junto a ella, pero quizá por lo que es más conocido es por su elaboración de queso. De hecho, su quesería Villa Villera, ha logrado medallas de oro y de plata en los World Cheese Awards.

Pero si en Google Maps buscas este pueblo te saldrán dos opciones. La primera es la buena, el pueblo de la provincia de Huesca. Hay otra en mayúsculas, que también es correcta y que te remite a la Plaza Mayor de Sieso, pero la tercera indica que está en Castilla y León, sin especificar.

Si se pincha ahí, Sieso de Huesca está cerca de la ciudad de Burgos en medio de un bosque en el que no hay nada entre Quintanalara y Cubillo del César, a 432 kilómetros de distancia entre una y otra.