El ministerio descarta otra línea de alta tensión de Forestalia que conectaba Aragón con el País Vasco y Burgos

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha descartado cuatro parques eólicos proyectados por Forestalia en Tauste (Zaragoza) y otros municipios de su entorno, así como la infraestructura para la evacuación de la energía renovable que tenía como destino el País Vasco y Burgos. A través de la Dirección General de Política Energética y Minas, ha dictado cuatro resoluciones con la que queda enterrado el macroproyecto promovido por la empresa, que afectaba a cinco comunidades autónomas: Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y País Vasco.

Una de las resoluciones, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, decreta el archivo definitivo del expediente del parque eólico Providentia y sus infraestructuras de evacuación. Pone fin al proceso administrativo de un proyecto que contaba con una Autorización administrativa previa (AAP) concedida en enero de 2024 para una potencia de 28 MW (reducida desde los 42 MW iniciales solicitados) y con la declaración de impacto ambiental favorable obtenida en septiembre de 2023.

Los motivos del archivo

La decisión de archivar el expediente se basa en varios incumplimientos por parte de la empresa promotora. Por un lado, la falta de solicitud de autorización administrativa de construcción -tenía un plazo máximo de tres meses desde enero de 2024, cuando obtuvo la AAP-. Al no lograr esta concesión antes del 19 de marzo de 2025, caducaron los permisos de acceso y conexión a la red de transporte eléctico, tal y como exige la normativa estatal.

Por otra parte, según la resolución ministerial, la Administración realizó hasta tres requerimientos (en marzo, junio y octubre de 2024) instando al promotor a subsanar las deficiencias en su solicitud y a presentar la documentación preceptiva, sin que se obtuviera una respuesta adecuada.

El proyecto Providentia no solo incluía el parque eólico, sino también una extensa y compleja red de infraestructuras de evacuación que incluía subestaciones eléctricas transformadoras (SET Abarca, SET Forestalia Miranda, SET Promotores Miranda), líneas subterráneas y aéreas de alta tensión a 400 kV y 220 kV, así como una infraestructura que debía discurrir por términos municipales de Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava y Burgos para verter la energía en esta última provincia, en concreto, en Miranda de Ebro.

En el trámite de audiencia, el propio promotor alegó que, debido a "la complejidad técnica del proyecto de ejecución", había desistido de su solicitud de marzo de 2024 y que planeaba presentar una nueva solicitud en el futuro. No obstante, el ministerio considera que, al haber caducado los permisos de acceso y conexión, no queda otra opción que archivar el expediente.

Por otra parte, el ministerio desestima otros tres parques eólicos que Forestalia tenía previsto levantar en la provincia de Zaragoza, una decisión que echar también por tierra la línea de evacuación que atravesaba La Rioja y Álava con destino en esta última provincia.