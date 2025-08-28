Un muerto en el trabajo cada nueve días en Aragón: "todos son evitables si se ponen los medios"

El mundo laboral de Aragón vuelve a teñirse de luto. Diez trabajadores han fallecido solo en agosto por un accidente en el tajo, un verano negro que ha elevado a 27 el número de fallecidos en lo que va de 2025, según los cálculos de los sindicatos. Cada nueve días, una persona ha perdido la vida este año allá donde va a ganársela. Son cifras escalofriantes que devuelven a la actualidad una tragedia sobra la que agentes sociales y Gobierno de Aragón tiene un diagnóstico compartido, aunque con sus matices, un consenso que ha permitido impulsar medidas pioneras frente a esta lacra. Pero no es suficiente. La realidad es tozuda y demuestra que la prevención sigue siendo, demasiadas veces, papel mojado.

La siniestralidad laboral mortal ha experimentado un notable aumento en los últimos años en Aragón. Según UGT y CCOO, en 2024 se registraron 41 fallecidos, igualando la cifra de 2023, que supuso 17 muertes más que en 2022 y el mayor número desde 2009. De mantenerse la actual tendencia, 2025 podría repetir este trágico récord.

Disparidades estadísticas

Sin embargo, las cifras oficiales del Gobierno de Aragón, basadas en la metodología Delta del Ministerio de Trabajo, son más bajas, ya que excluyen casos de empresas con sede fuera de la comunidad y aquellos no reconocidos por las mutuas. Según el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), entre enero y julio de 2025 fallecieron 13 personas, una menos que en el mismo periodo de 2024. Asimismo, este organismo reporta 28 fallecidos en 2024 y 34 en 2023, lo que supone 13 y 7 muertes menos, respectivamente, que las contabilizadas por los sindicatos.

Desde la parte social repiten como un mantra que "todos los accidentes son evitables" si se ponen los medios y la formación necesaria. La última víctima, a diferencia de otros casos, no era un empleado, sino el propietario de una pequeña empresa de mudanzas en Cadrete. Murió al precipitarse desde seis metros cuando reparaba el techo de su almacén. Tenía solo dos trabajadores a su cargo. En esta caso, dicen los sindicatos, concurren algunos de los males estructurales que explican esta lacra: pequeñas empresas, ausencia de medidas de protección y un modelo de subcontratación que traslada riesgos sin garantizar seguridad.

José de las Morenas, secretario de Salud Laboral de UGT Aragón, no esconde la dureza del diagnóstico. "Detrás de cada accidente mortal hay un drama de primera magnitud y con un muerto es más que suficiente para tomar medidas y gestionar la prevención de una manera efectiva y real, no solo burocrática”, asegura.

CEOE y CEPYME Aragón lamentan accidente laboral mortal en Cadrete y urgen reforzar la prevención Desde CEOE y Cepyme Aragón expresaron esta jueves en un comunicado su profundo pesar por el último trabajador fallecido. Además de trasladar sus condolencias a la familia, compañeros y allegados de la víctima, desde las organizaciones empresariales señalaron la tragedia como un recordatorio de la necesidad de priorizar la seguridad en el entorno laboral para proteger la vida y la salud de los trabajadores. En respuesta a este suceso, hacen un llamamiento a reforzar la cultura preventiva mediante el cumplimiento estricto de la normativa, la dotación de recursos adecuados y la promoción de la autoprotección individual. Insisten en la importancia de usar correctamente las herramientas de seguridad, aplicar medidas preventivas y evitar conductas de riesgo para reducir la siniestralidad laboral, urgiendo a empresas y trabajadores a extremar la precaución y priorizar la seguridad en todos los entornos laborales.

El dirigente sindical alerta que a los accidentes clásicos -caídas en altura, atrapamientos, electrocuciones- se añaden ahora los vinculados a riesgos psicosociales propios de la digitalización y de trabajos sometidos a un estrés extremo. “Incluso hemos visto situaciones que acaban en suicidio. Y mientras tanto seguimos encontrando tajos sin una simple línea de vida o sin protecciones colectivas básicas”, denuncia.

De las Morenas pone el foco en las pequeñas y medianas empresas, a menudo sin representación sindical y sin delegados de prevención. “Por eso reclamamos desde hace años la figura del delegado territorial, como existe en Asturias o Navarra, que pueda asesorar y acompañar a esas empresas en prevención. Sabemos dónde se producen los accidentes, tenemos el diagnóstico. Falta voluntad para aplicar las medidas adecuadas”, reclama.

Desde CCOO, el tono no es distinto. Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral, recuerda que en empresas de tamaño reducido es el propio empresario quien asume las obligaciones preventivas, a menudo sin apoyo técnico. El accidente de Cadrete del pasado miércoles es un ejemplo de manual a ojos de los sindicatos. “Otra tragedia que probablemente podría haberse evitado. Urge reforzar la prevención, especialmente en pymes donde el empresario asume estas responsabilidades sin el apoyo de técnicos especializados”, señala.

El sindicato denuncia el "agosto negro" que se ha producido, lo que deja el "contador de la vergüenza” de los accidenes laborales de carácter mortal en 27 víctimas en lo que va de 2025. Desde CCOO reclaman investigaciones exhaustivas y medidas inmediatas para reforzar la prevención en las pequeñas empresas y no seguir normalizando el incumplimiento de las medidas de seguridad más básicas.

La DGA abogo por reforzar la cultura preventiva

Desde la otra orilla, el Gobierno de Aragón admite la gravedad. Jesús Divassón, director general de Trabajo, reconoce que la siniestralidad mortal “está marcando la actual legislatura”. Recuerda que en 2024 los datos fueron mejores, pero que 2023 y 2025 han estado teñidos de muertes. Aunque cree necesario « hacer autocrítica», defiende el «liderazgo en políticas de prevención» que está teniendo el actual Ejecutivo del PP desde el inicio de su mandato. «Se están haciendo cosas que no se habían hecho hasta ahora», sostiene.

Recuerda en este sentido la campaña de sensibilización social sobre esta problemática llevada a cabo en 2024, las advertencias de gestión preventiva enviadas a 138 empresas que registraron accidentes con carretillas elevadoras, con visitas a 64 de ellas o el programa específico sobre caídas en altura que va a lanzarse este año.

"Aún así seguimos teniendo accidentes. Esto demuestra que falta una cultura preventiva”, reflexiona. “Hoy nadie se sube a un coche sin cinturón de seguridad, pero no nos sorprende ver a alguien trabajar en un tejado sin arnés. Eso es un fracaso social”, explica.

El próximo 12 de septiembre se celebrará una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad y Salud Laboral de Aragón, que reunirá a sindicatos, patronales y distintos estamentos de la Administración, con la participación de la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Vaquero. Divassón espera que sirva para consensuar nuevas medidas, como viene ocurriendo en los últimos años. “En Aragón, al menos, tenemos capacidad de sentarnos y llegar a acuerdos sobre las actuaciones a realizar. No ocurre en todas las comunidades. Pero es evidente que tenemos que seguir mejorando. La prevención no puede ser secundaria”, destaca.