EL PERIÓDICO sortea 10 entradas dobles para el Vive Latino 2025
Los interesados pueden participar en el sorteo hasta el miércoles 3 de septiembre a las 23:59 horas
El Vive Latino 2025, el festival de música con las mejores bandas iberoamericanas, regresa a Zaragoza el próximo 5 y 6 de septiembre y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sortea 10 entradas dobles para vivir desde dentro esta experiencia musical. En concreto, sortea 5 entradas dobles para el viernes 5 y otras cinco entradas dobles para el sábado 6 de septiembre de 2025.
Participar es muy sencillo, tan solo hay que rellenar el formulario que aparece al final de esta información. Hay de tiempo hasta el miércoles 3 de septiembre a las 23:59 horas. Los ganadores recibirán un correo electrónico el mismo miércoles y deberán pasar a recoger las entradas por la sede del diario.
Vive Latino reúne a artistas míticos y nuevas voces que marcarán el ritmo los próximos años; donde los más jóvenes descubran a los clásicos y los más veteranos las nuevas tendencias. Los afortunados podrán disfrutar de los grupos de esta edición del Vive Latino en primera persona: Love os Lesbian, Coque Malla (feat. Los Ronaldos), Los Ángeles Azules, Monsieur Periné, Alcalá Norte, Alizzz o Cala Vento subirán a los escenarios el viernes y, el sábado, lo harán Zahara, Iván Ferreiro, María José Llergo, Kase-O, Depresión Sonora o Molotov, entre muchos otros.
Todo ello complementado con una amplia oferta gastronómica con 17 puestos de comida de sabores mediterráneos y sudamericanos para descubrir la gastronomía de varios países. Opciones veganas, vegetarianas, sin gluten, carnívoras y con toda la información de alérgenos en las cartas.
