Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL PERIÓDICO sortea 10 entradas dobles para el Vive Latino 2025

Los interesados pueden participar en el sorteo hasta el miércoles 3 de septiembre a las 23:59 horas

Asistentes al Vive Latino se hacen un selfie

Asistentes al Vive Latino se hacen un selfie / Laura Trives

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

El Vive Latino 2025, el festival de música con las mejores bandas iberoamericanas, regresa a Zaragoza el próximo 5 y 6 de septiembre EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sortea 10 entradas dobles para vivir desde dentro esta experiencia musical. En concreto, sortea 5 entradas dobles para el viernes 5 y otras cinco entradas dobles para el sábado 6 de septiembre de 2025.

Participar es muy sencillo, tan solo hay que rellenar el formulario que aparece al final de esta información. Hay de tiempo hasta el miércoles 3 de septiembre a las 23:59 horas. Los ganadores recibirán un correo electrónico el mismo miércoles y deberán pasar a recoger las entradas por la sede del diario.

Vive Latino reúne a artistas míticos y nuevas voces que marcarán el ritmo los próximos años; donde los más jóvenes descubran a los clásicos y los más veteranos las nuevas tendencias. Los afortunados podrán disfrutar de los grupos de esta edición del Vive Latino en primera persona: Love os Lesbian, Coque Malla (feat. Los Ronaldos), Los Ángeles Azules, Monsieur Periné, Alcalá Norte, Alizzz o Cala Vento subirán a los escenarios el viernes y, el sábado, lo harán Zahara, Iván Ferreiro, María José Llergo, Kase-O, Depresión Sonora o Molotov, entre muchos otros.

Todo ello complementado con una amplia oferta gastronómica con 17 puestos de comida de sabores mediterráneos y sudamericanos para descubrir la gastronomía de varios países. Opciones veganas, vegetarianas, sin gluten, carnívoras y con toda la información de alérgenos en las cartas.

TEMAS

  1. Alerta por calor, tormentas y caída en picado de las temperaturas: Zaragoza, ante 72 horas de caos meteorológico
  2. El mejor tomate de España se cultiva en Aragón (y estuvo a punto de desaparecer)
  3. Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza
  4. Aragón lleva a Fiscalía a un actor por insultar a Lambán el día de su muerte
  5. La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles
  6. Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: '¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?
  7. El barrio de Zaragoza que luchó por un aparcamiento que provocó una guerra entre dos instituciones
  8. El comité de Avanza lo confirma: convoca huelga en el bus de Zaragoza coincidiendo con el inicio de curso y las Fiestas del Pilar

Covisian plantea el despido de más de 85 trabajadores en su 'contact center' de Calatayud

Covisian plantea el despido de más de 85 trabajadores en su 'contact center' de Calatayud

EL PERIÓDICO sortea 10 entradas dobles para el Vive Latino 2025

EL PERIÓDICO sortea 10 entradas dobles para el Vive Latino 2025

Las tormentas, un día después: "Yo no recordaba algo así. Hay campos en el que todas las olivas están en el suelo"

Las tormentas, un día después: "Yo no recordaba algo así. Hay campos en el que todas las olivas están en el suelo"

Sigue en la uci el vecino de Ejea que sufrió un pisotón de una vaca en las fiestas de Rivas

Sigue en la uci el vecino de Ejea que sufrió un pisotón de una vaca en las fiestas de Rivas

Belchite redescubre su sinagoga medieval: un hallazgo único en Europa

Belchite redescubre su sinagoga medieval: un hallazgo único en Europa

Llega un nuevo kebab al centro de Zaragoza: el influencer Lak Montes y el chef Álex Viñal se unen en Mak Dürüm

Llega un nuevo kebab al centro de Zaragoza: el influencer Lak Montes y el chef Álex Viñal se unen en Mak Dürüm

Alerta por el alto riesgo de fuegos incontrolables en el Pirineo: las asociaciones hablan de una situación "crítica"

Alerta por el alto riesgo de fuegos incontrolables en el Pirineo: las asociaciones hablan de una situación "crítica"

Adif licita por 6,2 millones la renovación de 31 kilómetros de la vía de tren de Zaragoza

Adif licita por 6,2 millones la renovación de 31 kilómetros de la vía de tren de Zaragoza
Tracking Pixel Contents