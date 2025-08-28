Precios al alza, baja oferta, alquiler inestable y tipo fijo: las claves de la nueva fiebre inmobiliaria en Aragón

El sector inmobiliario aragonés atraviesa un nuevo ciclo de dinamismo, no exento de tensiones. La combinación de precios al alza, una oferta de vivienda cada vez más reducida y un mercado del alquiler marcado por la inestabilidad está alimentando una auténtica fiebre compradora en la comunidad autónoma. En este escenario, las hipotecas a tipo fijo se han convertido en la opción mayoritaria: en junio representaron el 72% de las operaciones, el porcentaje más alto en casi tres años. Un reflejo de la búsqueda de estabilidad de las familias frente a un futuro incierto.

Es una de las tendencias destacadas que se observan en el mercado de financiación bancaria para la adquisición de una vivienda, al margen del fuerte repunte del número de operaciones o el incremento del importe de dinero prestado, reflejo a su vez del encarecimiento de la vivienda. En este contexto, los expertos de Ibercaja y Caja Rural de Aragón consultados por este diario exponen su visión sobre la situación actual y lanzan algunas recomendaciones básicas para quienes están pensando en comprar.

"Las compraventas de viviendas siguen creciendo por la expectativa del mercado inmobiliario donde confluye una baja oferta de vivienda disponible y la inestabilidad del mercado de alquiler, lo que hace prever que los precios vayan a seguir subiendo", explica Antonio Lacoma, director territorial de Ibercaja en Aragón.

El perfil del comprador

En cuanto al perfil del comprador, desde la entidad líder de Aragón no observan apenas cambios. Las parejas jóvenes que adquieren su primera casa y los propietarios que buscan más espacio por un cambio de necesidades familiares son el tipo de clientes más comunes. Por otra parte, una gran parte de quienes compran un inmueble por razones de inversión, no suelen requerir financiación.

En la Caja Rural de Aragón tampoco un giro radical en el perfil de quienes solicitan una hipoteca, pero sí "un cambio progresivo". En concreto, señalan un crecimiento simultáneo de «dos perfiles diferenciados». «Por un lado, el comprador de primera vivienda, que ha visto retrasada su edad de acceso -la media de solicitantes actual ronda los 37 años— y, por otro, un repunte del inversor, que ha ganado peso en este nuevo entorno económico», señala Óscar Pérez, director de Negocio de la cooperativa de crédito.

En cuanto al tirón de último tipo de comprador, desde la caja rural lo vinculan a "un mayor dinamismo en el mercado del alquiler", lo que "está atrayendo a más inversores que buscan rentabilidad en activos inmobiliarios".

Fijo, variable o mixto: el dilema del comprador

El cambio de tendencia en el tipo de interés aplicado es evidente. Lo que hace unos años era terreno propicio para el variable, hoy se ha girado hacia la seguridad de la cuota estable. "La hipoteca a tipo fijo o variable tienen sus ventajas e inconvenientes, todo depende de cada cliente", señala Lacoma (Ibercaja). Hace poco más de un año el reparto del mercado entre ambos modalidades era prácticamente equilibrado —el 52,4% y el 47,6%, respectivamente, en abril de 2024—, pero desde entonces la brecha no ha dejado de ensancharse hasta colocar a los préstamos a interés constante como la opción mayoritaria.

No obstante, el directivo de Ibercaja señala la figura intermedia de la hipoteca mixta, con un tramo fijo inicial de cinco a diez años y, después, un variable vinculado al euríbor. Esta última modalidad aporta, apunta, "seguridad y un tipo de interés más competitivo que la de tipo fijo durante los primeros años". "Según las circunstancias de cada cliente, pueden ser la mejor solución", agrega.

En cualquier caso, la recomendación, insiste Lacoma, pasa por un análisis caso a caso: "Lo importante es ponerse en manos de un experto de confianza, que nos asesore con detalle. Porque siempre se deben tener en cuenta las circunstancias personales y la situación del mercado financiero".

Una visión compartida por Óscar Pérez (Caja Rural de Aragón), quien apunta que el 75% de las nuevas hipotecas de su entidad se están firmando ya a tipo fijo. “El cliente busca estabilidad y previsibilidad. Para quienes tienen un alto esfuerzo financiero y plazos largos, el fijo es la opción más recomendable. Para otros con más margen, las variables o mixtas siguen teniendo sentido”, apunta.

Un acceso cada vez más difícil

Más allá del debate entre modalidades, los expertos advierten de que el verdadero cuello de botella está en el precio de la vivienda. “El mayor riesgo es el fuerte encarecimiento, que se refleja en el importe medio de las hipotecas y puede dejar fuera del mercado a los jóvenes con menos ahorro”, alerta Santiago Martínez Morando, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja.

Su previsión para los próximos meses es de estabilización de los tipos tras la moderación del euríbor, pero con un acceso a la compra cada vez más complejo en las zonas más tensionadas. Pérez comparte esa visión aunque con un matiz de optimismo: “De cara a 2026 lo más probable es un escenario de mayor certidumbre en los tipos, lo que debería consolidar la demanda hipotecaria”.