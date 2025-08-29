417 personas pelean por conseguir una de las 27 plazas: así va a ser la oposición para los Policías Locales de Aragón

El 6 de septiembre se celebrarán las oposiciones de la primera convocatoria unificada para el ingreso en los cuerpos de Policía Local de Aragón, un nuevo modelo de selección impulsado por el Gobierno de Aragón al que han sido admitidas 414 personas para 27 plazas de 14 municipios.

Las pruebas se desarrollarán en el edificio Ada Byron de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, en el campus Río Ebro y tienen como fin reforzar la seguridad local, modernizar las plantillas y facilitar el acceso a la función pública en el ámbito municipal.

Entre las plazas convocadas se han reservado cinco para colectivos específicos: cuatro para personal militar de tropa y marinería con más de cinco años de servicio y una para mujeres víctimas de violencia de género.

Por provincias se han convocado ocho en Huesca (dos en Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, y una en Graus y Sallent de Gállego); dos en Teruel (una en Alcañiz y otra en Alcorisa), y diecisiete en Zaragoza con cuatro plazas en Caspe, tres en Calatayud y Utebo, dos en Gallur, Mallén y Villanueva de Gállego y una en Tarazona.

La convocatoria establece un procedimiento de oposición por turno libre, estructurado en cuatro pruebas eliminatorias: una prueba de conocimientos teóricos tipo test; la resolución de un supuesto caso práctico; pruebas físicas, y evaluación psicotécnica que puede incluir una entrevista personal, ha informado el Gobierno de Aragón.

El sábado 6 de septiembre se desarrollarán las dos primeras pruebas, con una duración de 2 horas cada una, mientras que las físicas y psicotécnicas se llevarán a cabo en fechas aún por concretar, aunque el proceso concluirá antes de final de año.

Tras superar todas las pruebas, los aspirantes deberán realizar un curso de formación de 500 horas en la Academia Aragonesa de Policías Locales, lo que también está previsto que se complete dentro del mismo plazo.

El director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, ha explicado que el proceso de adhesión ya está cerrado y que los municipios que están adheridos son los únicos que van a poder beneficiarse de este proceso conjunto, lo cual no significa que el resto de municipios no puedan realizar sus propios procesos selectivos o incorporarse al siguiente proceso conjunto que impulsará el Gobierno de Aragón en 2026.

El ejecutivo, en colaboración con los ayuntamientos participantes, consolida así un modelo pionero de cooperación público-local, según las fuentes, que pone a disposición de los municipios medios técnicos, jurídicos y formativos para garantizar la selección de los mejores perfiles al servicio de su ciudadanía.