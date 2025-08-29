Un 60% de los adolescentes de Aragón tuvo su primera relación sexual a los 15 años o antes
El estudio sobre ‘Comportamientos de salud en la población escolar' alerta de las prácticas de riesgo como el bajo uso del preservativo, la marcha atrás y el aumento de la píldora del día después entre chicas de 17 y 18 años
Seis de cada diez jóvenes aragoneses tuvieron su primera relación sexual con 15 años o menos. Son datos que se desprenden del estudio HBSC, sobre ‘Comportamientos de salud en la población escolar', que se realiza a nivel mundial y en el que Aragón ha participado con 1.046 encuestados adolescentes escolarizados de entre 11 y 18 años. En este caso, las preguntas relacionadas con la conducta sexual se han restringido a aquellos que son mayores de 15 años.
Si se baja al detalle, la prevalencia de las primeras relaciones sexuales a edades tempranas, concretamente con 15 años o menos, es mayor en las chicas, puesto que el porcentaje es de un 64,7% respecto al de los chicos, que se ven representados en un 55,4%.
Asimismo, en relación con la salud sexual, en este estudio se detalla que el 65,6% de los chicos y el 53,8% de las chicas que han tenido relaciones sexuales coitales utilizaron el preservativo en su último encuentro, mientras que el 15,9% del total ha usado la píldora anticonceptiva, que se vuelve más común entre las chicas y entre quienes tienen 17 y 18 años. Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, han incidido en el "repunte de las enfermedades de transmisión sexual", que también se ha hecho notar en la comunidad.
Más de un 20% han tomado la píldora del día de después
Aún más llamativo es la cifra sobre el uso de la píldora del día de después. Cerca del 21% de las chicas de entre 17 y 18 años aseguran haber usado este método anticonceptivo de emergencia que se usa tras una relación sexual sin protección o debido a un fallo otro método para evitar un embarazo. A colación de este dato; otro: el 2,7% de las chicas que tienen esta horquilla de edad, reconoce haber estado alguna vez embarazada.
Por otro lado, se ha detectado que algo más del 13% han usado exclusivamente la “marcha atrás”, el método anticonceptivo que consiste en que el hombre retire su pene de la vagina antes de eyacular, es más frecuente en chicos y chicas de entre 15 y 16 años. Asimismo, uno de cada cuatro jóvenes declaran que no se han enamorado nunca (21,1%) y el 25,2% contestan que tienen pareja, porcentaje que crece en el grupo de entre los 17 y 18 años al 30,1% en el caso de los chicos y al 38,1% en el caso de las chicas.
- Alerta por calor, tormentas y caída en picado de las temperaturas: Zaragoza, ante 72 horas de caos meteorológico
- Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza
- La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles
- Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: '¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?
- Los vecinos de Vía Hispanidad no dan su brazo a torcer con la 'operación skate park': 'En cuanto presenten la modificación iremos al contencioso
- El comité de Avanza lo confirma: convoca huelga en el bus de Zaragoza coincidiendo con el inicio de curso y las Fiestas del Pilar
- Así funciona el 'Volveremos' para la vuelta al cole en Aragón: cuándo empieza, descuentos y cómo funciona
- Otro otoño atípico en el aeropuerto de Zaragoza: más vuelos chárter en otoño y 12 destinos para elegir