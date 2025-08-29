Un 60% de los adolescentes de Aragón tuvo su primera relación sexual a los 15 años o antes

Seis de cada diez jóvenes aragoneses tuvieron su primera relación sexual con 15 años o menos. Son datos que se desprenden del estudio HBSC, sobre ‘Comportamientos de salud en la población escolar', que se realiza a nivel mundial y en el que Aragón ha participado con 1.046 encuestados adolescentes escolarizados de entre 11 y 18 años. En este caso, las preguntas relacionadas con la conducta sexual se han restringido a aquellos que son mayores de 15 años.

Si se baja al detalle, la prevalencia de las primeras relaciones sexuales a edades tempranas, concretamente con 15 años o menos, es mayor en las chicas, puesto que el porcentaje es de un 64,7% respecto al de los chicos, que se ven representados en un 55,4%.

Asimismo, en relación con la salud sexual, en este estudio se detalla que el 65,6% de los chicos y el 53,8% de las chicas que han tenido relaciones sexuales coitales utilizaron el preservativo en su último encuentro, mientras que el 15,9% del total ha usado la píldora anticonceptiva, que se vuelve más común entre las chicas y entre quienes tienen 17 y 18 años. Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, han incidido en el "repunte de las enfermedades de transmisión sexual", que también se ha hecho notar en la comunidad.

Más de un 20% han tomado la píldora del día de después

Aún más llamativo es la cifra sobre el uso de la píldora del día de después. Cerca del 21% de las chicas de entre 17 y 18 años aseguran haber usado este método anticonceptivo de emergencia que se usa tras una relación sexual sin protección o debido a un fallo otro método para evitar un embarazo. A colación de este dato; otro: el 2,7% de las chicas que tienen esta horquilla de edad, reconoce haber estado alguna vez embarazada.

Por otro lado, se ha detectado que algo más del 13% han usado exclusivamente la “marcha atrás”, el método anticonceptivo que consiste en que el hombre retire su pene de la vagina antes de eyacular, es más frecuente en chicos y chicas de entre 15 y 16 años. Asimismo, uno de cada cuatro jóvenes declaran que no se han enamorado nunca (21,1%) y el 25,2% contestan que tienen pareja, porcentaje que crece en el grupo de entre los 17 y 18 años al 30,1% en el caso de los chicos y al 38,1% en el caso de las chicas.