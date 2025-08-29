Así acaba el culebrón del Ayuntamiento de Alfajarín: la moción de censura para echar al alcalde José Tomás Pueyo ya tiene fecha

Más de ocho meses después, acaba el culebrón político que ha tenido en vilo al Ayuntamiento de Alfajarín. El próximo 12 de septiembre a las 12.00 horas tendrá lugar la moción de censura para echar al actual alcalde José Tomás Pueyo, que se presentó a las elecciones como cabeza de lista del PP y que ha sido expulsado del partido por incumplir el pacto que le llevó a la alcaldía en 2023, firmado con Vox y la Agrupación de Independientes de Alfajarín. Salvo sorpresa mayúscula, el próximo 12 de septiembre, Alfajarín tendrá al independiente Jesús Boned como nuevo alcalde.

La situación se ha desbloqueado después de que un nuevo concejal del PP, Kiko Carbó, tomara posesión como edil el pasado 27 de agosto, sustituyendo en el cargo a la anterior concejala del PP, que renunció al puesto por motivos personales. Así, los Independientes (3 ediles), Vox (2 ediles) y el voto del PP (1) suman los seis votos necesarios para que la moción de censura prospere contra el actual alcalde. Tras tomar posesión el día 27 en un pleno ordinario, el día 28 se convocó el pleno para debatir y votar la moción de censura que presentarán los tres partidos, con Jesús Boned al frente.

El futuro alcalde ha querido agrader al Partido Popular su implicación para que se cumpliera el acuerdo que dio inicio a la legislatura. "Desde el minuto uno, el PP ha estado encima de este asunto para que Pueyo cumpliera el pacto, mientras él hacía caso omiso al PP de Aragón, al PP nacional y su agrupación local", ha destacado Boned, en declaraciones a este diario.

A partir del 12 de septiembre, señala, se contará con los concejales de los tres partidos para conformar el nuevo gobierno municipal y determinar las concejalías derivadas, de las que Pueyo no ostentará "ninguna". "Cumpliremos el pacto tal y como estaba firmado, y Vox tendrá le área de Cultura y Festejos. El resto de atribuciones, las acordaremos tras el pleno", ha continuado Boned.

El hasta ahora alcalde, José Tomás Pueyo se quedará como concejal no adscrito, en la oposición. "Estoy muy tranquilo, tengo la conciencia muy tranquila y lo único que pienso es que el PP y Vox le van a dar la alcaldía a un independiente que tiene causas pendientes en la Justicia", denunca el todavía alcalde, en conversación telefónica. Sin embargo, según ha podido confirmar este diario, la causa sobre amenazas que pendía sobre Boned, ha sido archivada por el juzgado.

De nuevo, Pueyo reitera que no cumplió el pacto el pasado mes de enero, cuando tenía que ceder la alcaldía a Boned, "porque no se daban las condiciones para hacerlo". "Había comportamientos (por parte de Boned) que no quiero tolerar ni ser cómplice de ciertas actuaciones", insiste. Sin embargo, su posición le ha costado la expulsión del partido a nivel nacional.

"Seguiré en la oposición, no se me caen los anillos", señala. "Llevo 18 años en política y sé cómo funcionan las cosas. Fui el cuarto en las elecciones y le conseguí al PP la alcaldía, y ahora me echan del partido", incide. "En política no hay finales, se acaba una etapa y empieza otra", dice Pueyo, que solo desea "éxitos" al futuro alcalde. "Le deseo lo mejor, porque los éxitos de un alcalde son los éxitos del pueblo, si no han venido a otra cosa", avisa, todavía sembrando dudas sobre la gestión que realizará su sucesor.

En este asunto ha sido clave la toma de posesión del nuevo concejal del PP, Kiko Carbó, que ha recalcado que van a cumplir el pacto. "Llegamos para dar estabilidad y hacer cumplir un pacto que el alcalde firmó. No es normal firmar un pacto y después no cumplirlo. Nuestro voto seguirá siendo decisivo toda la legislatura y no es una hoja en blanco para el alcalde", ha concluido Carbó.