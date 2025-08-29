El actor Toni Albà, denunciado por Aragón, será protagonista de un acto central de la Diada en Ripoll

El humorista Toni Albà, que recibió una querella por delitos de odio del Gobierno de Aragón por un tuit sobre el expresidente Javiar Lambán tras de su muerte, será un protagonista de un acto central de Diada en Ripoll (Girona), ciudad gobernada por la líder de la formación de extrema derecha independentista Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

"¿Sabéis quién hará la glosa de la Diada en Ripoll? Sí, Toni Albà. ¿Os guardamos sitio, Gobierno de Aragón? Este 11 de septiembre, todo el mundo a la cuna de Cataluña", escribió la regidora en su cuenta de X sobre el homenaje al conde Guifré el Pilós (Wilfredo el Velloso), una de las piezas clave del Condado de Urgel.

Fue el pasado 25 de agosto cuando la DGA denunció ante la Fiscalía un mensaje del humorista en X que aludía al fallecimiento del expresidente aragonés por presuntos delitos de odio e injurias por constituir, a su entender, "una ofensa y un desprecio que lesiona gravemente la dignidad de Lambán públicamente. "No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción", escribió Albà el 15 de agosto.

Tras conocerse que haría la glosa de la Diada en Ripoll, Albà ha respondido a los reproches por participar en este homenaje organizado por el equipo municipal de la regidora de extrema derecha aclarando que él "no ha fichado por nadie" y que el ayuntamiento le ha invitado "a homenajear, como se hace cada año, al conde Guifré el Pilós en su tumba", y ha añadido que "será un honor hacerlo".