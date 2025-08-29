Adicción a las pantallas en Aragón: 1 de cada 5 adolescentes asegura que no puede pensar en otra cosa

Estar conectado a los medios de comunicación social, lo que comúnmente se conoce como redes sociales, se ha convertido en una obsesión para más de un 20% de los adolescentes de Aragón y con ello la adicción a las pantallas, según se desprende del estudio sobre ‘Comportamientos de salud en la población escolar' en su edición de 2018 - 2022 que el Departamento de Sanidad ha publicado este viernes.

Concretamente, uno de cada cinco adolescentes entre 11 y 18 años, que es la edad que comprende a los 1.046 encuestados de la comunidad, ha sentido en el último año que no podía pensar en otra cosa que no fueran los medios de comunicación social. El porcentaje de quienes hacen un uso intensivo de estos medios electrónicos es más alto entre las chicas (23,6%) que entre los chicos (18,7%) salvo en el periodo entre 13-14 años.

Asimismo, está comprobado que el uso se incrementa con la edad. La capacidad económica entra especialmente en juego en estas cifras, pues es mayor la obsesión a las pantallas, concretamente es el doble en el caso de las familias con bajo poder adquisitivo (29,2%) que en las que tienen una alta capacidad alta (15,6%).

Acompañada de la sensación de no poder prestar atención a otras cuestiones, la frustración también se ve reflejada en este estudio. Tan es así, que casi un 40 % de los encuestados manifestaron haber intentado pasar menos tiempo usando estos aparatos electrónicos sin éxito y este porcentaje es ligeramente más alto entre las chicas (42,7%) y en los jóvenes de familias con capacidad adquisitiva baja (49,5%).

Un 75% de los padres, desconocen lo que hacen sus hijos en Internet

Cabe destacar que casi uno de cada cuatro chicos y una de cada tres chicas han descuidado con regularidad otras actividades por usar estos medios de comunicación social, es decir, que supone una clara sustitución de otras actividades de ocio a las que antes quizá dedicaban más tiempo. Llama la atención que este porcentaje crece con la edad y en el caso de las chicas de 17 y 18 años alcanza un 60,9% que casi duplica el porcentaje de los chicos de su misma edad (33.0%) y de las chicas entre 15 y 16 años (34,3%).

Las familias, a juicio del Departamento de Sanidad autonómico tienen una responsabilidad en relación con este abuso de pantallas. Por eso, el estudio engloba ciertas preguntas que las incumben. Casi seis de cada diez jóvenes declaran que su madre sabe poco o nada de lo que hace en internet (59,8%) en el caso de los chicos y el porcentaje es mayor (63.3%) que en las chicas (55,6%). Este desconocimiento y falta de comunicación es mayor en el grupo de 15 y 16 años donde en los chicos alcanza el 81,9 % y en las chicas el 63,3%. Esa misma cuestión en el caso del padre supone que los padres de 7,5 de cada 10 jóvenes, es decir un 75% de ellos, saben poco o nada de lo que hacen sus hijos en internet.