Los aragoneses se gastan 800 euros más en comida, bebida y tabaco que el resto de españoles

El gasto de los aragoneses se ha disparado 6.000 euros entre 2016 y 2024 impulsado, principalmente, por el alza de los precios de la alimentación y de la vivienda. Así se desprende de la Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y analizada por el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest), que recoge también la evolución y la comparativa de esos gastos por distintos sectores. Así, estas cifras reflejan que los aragoneses se gastan, de media, 800 euros más que el resto de españoles en alimentación, restaurantes, tabaco o estupefacientes y bebidas. La evolución interanual refleja, sin embargo, que el gasto de los aragoneses ha crecido un 2% frente al incremento del 4% de la media española.

El balance de 2024 refleja que los hogares aragoneses se gastan de media 33.642 euros frente a los 34.044 de la media española. Sin embargo, pese a tener un presupuesto más ajustado, los habitantes de Aragón destinan una mayor parte de su dinero a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas (5.715 euros frente a los 5.390 de la media española); en bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (565 euros en lugar de 446); en actividades recreativas, deporte y cultura (1.790 euros frente a los 1.691 de la media española); y en restaurantes y alojamientos (3.687 euros frente a 3.373 euros del resto de españoles).

La factura es más reducida, por el contrario, en los gastos vinculados a la compra o mantenimiento de una vivienda (vivienda, agua, electricidad y gas), con 10.669 euros en lugar de 11.029 euros de la media española; así como en vestido y calzado (1.327 en lugar de 1.431 euros); o en transportes (3.489 en lugar de 3.876 euros).

2.000 euros más en gastos de vivienda desde 2016

En el ámbito inmobiliario, aunque los españoles gastan casi 500 euros menos al año que los españoles, en la evolución del gasto se detecta la tendencia alcista del mercado también en Aragón. Así, mientras en 2016 se destinaban a la vivienda y sus facturas 8.459 euros, ahora son más de 10.600, es decir, 2.000 euros más. En el último año, el gasto destinado a vivienda ha subido un 7,5% y ya representa el 31,5% del gasto total de las familias aragonesas.

"En general, es llamativo que el aumento del gasto familiar en Aragón esté por debajo de la media española, y llama la atención la importancia adquirida por el sector de la vivienda, que supone ya más del 30% del total", explica José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA).

Otro ámbito relacionado con la vivienda y que también ha subido en el balance interanual es el gasto en seguros y servicios financieros, vinculado a las hipotecas, que se incrementa un 7,5% en el último año.

Compras en el Mercado Central de Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

La evolución de la inflación también se observa en el coste de la alimentaciónn y las bebidas no alcohólicas, donde la factura ha pasado de 4.327 en 2016 a 5.715 euros en los últimos diez años, con más de 1.400 euros de diferencia. La alimentación, la vivienda y los viajes capitalizan, de hecho, la mitad de la subida de los gastos de los hogares aragoneses en la última década. En el cómputo interanual, las bebidas y el tabaco han subido un 3,4%, y el gasto en restaurantes y viajes, otro 3,6%. En el caso de la alimentación, sin embargo, ha bajado un 0,8% en el último año.

"Estamos observando una tendencia por la que, como las familias no pueden comprar vivienda porque no hay asequibles disponibles, pero entran ingresos en los hogares, se destina una parte más importante al ocio o los viajes, y esto se refleja en la encuesta", añade Oliván, que considera que el nivel de ahorro seguirá creciendo mientras no haya un mayor acceso al mercado de la vivienda en propiedad. "No hay que olvidar que la compra de vivienda condiciona 15 años de gastos y de ahorro en una familia", concluye.

La factura sube en las ciudades medias El gasto medio de los hogares aragoneses se dispara en las ciudades medias, de entre 20.000 y 50.000 habitantes, y alcanza los 39.037 euros en Aragón, frente a los 33.642 de la media autonómica, los 32.575 de los municipios de menos de 10.000 habitantes, o los 33.910 de hogares que están en los municipios de 50.000 o más vecinos. El gasto en vivienda también cambia en función del lugar de residencia, ya que alcanza un 34% del gasto de los hogares en las ciudades de más de 50.000 habitantes y se queda en el 28% en el resto de localidades de Aragón.

Suscríbete para seguir leyendo