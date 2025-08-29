Aumentan las salidas de los Bomberos de Zaragoza por incendios provocados por baterías

Patinetes eléctricos, bicicletas, teléfonos móviles, herramientas, portátiles, vehículos o incluso bombas de hinchado de ruedas. Todos estos productos, que se componen de baterías de litio, son susceptibles de provocar incendios. Prueba de ello son los que se han registrado en la capital aragonesa en este año debido al sobrecalentamiento de baterías eléctricas. El último, el que este lunes de madrugada ha provocado el ingreso de un hombre en la uci tras incendiarse su patinete en su propio domicilio de la calle Alonso V de Zaragoza y que hizo estallar los cristales del mismo.

Pero, por desgracia, este no es un caso aislado. El 12 de julio un joven de 22 años fue envuelto por las llamas de su bicicleta eléctrica en el barrio de Torrero mientras esta se cargaba, lo que provocó su muerte tres días después. La noche del 6 de junio de este verano un sobrecalentamiento de la batería de una silla de ruedas eléctrica provocó el incendio en la residencia del barrio de El Picarral, Domus Vi Zalfonada, que se cobró la vida de un hombre 93 años y obligó a hospitalizar a veinte ancianos más. Algo muy similar devastó la residencia de Villafranca de Ebro (Zaragoza) un 15 de noviembre de 2024. La batería de un móvil 'sobrecalentado' fue la responsable directa del fallecimiento de diez personas de las 69 que se encontraban internas.

"Llevamos unos cinco años trabajando en intervenciones con baterías de litio y con formaciones en el campo de maniobras de La Cartuja que nos habitúan a las mismas". Son palabras del coordinador de NRBQ (Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química) y de riesgos tecnológicos de Bomberos de Zaragoza, David Galve, quien habla abiertamente de una incidencia y una "casuística" más acusada de los incendios de esta índole en este último año en la ciudad porque estas baterías de litio están "en muchos elementos de la vida cotidiana".

Asimismo, apunta a un dato clave: "Esas baterías tenían un tiempo y había más posibilidad de que se dañaran". Galve, aunque no participó de manera directa, alude al incendio de la residencia por la silla de ruedas, al de la bicicleta eléctrica y al más reciente, el del patinete.

Este bombero asegura que no son incendios al uso. "El problema que tienen es que, muchas veces, aunque extingas las llamas, se vuelven a iniciar", sostiene Galve. De manera muy gráfica este coordinador explica que el sobrecalentamiento o la "sobrepresión" de estas baterías provocan primero una "humareda importante", a lo que le sigue "un soplete de fuego" acompañado de una "llama potente" que va aumentando de tamaño. ¿La causa? El fallo del sistema DMS, conocido más comúnmente como BMS (Sistema de Gestión de Baterías) que se puede quemar por su antigüedad o por la incompatibilidad con un cargador que no corresponde.

El protocolo a seguir es el siguiente: si el tamaño de las baterías es pequeño, véase la de un móvil o una herramienta, los bomberos lo sumergen en un recipiente con agua. "Es un proceso muy rápido y antes de hacer la inmersión echamos agua hasta que lo sofocamos", relata Galve. "En caso de ser un vehículo eléctrico, hacemos uso de los portacontenedores que hemos habilitado para eso", señala Galve, quien se refiere al contenedor estanco inundable del que ya hicieron uso el pasado 13 de agosto cuando varios coches híbridos, portados por un camión, ardieron en la A-2 a la altura del barrio zaragozano de Santa Isabel.

El humo, más letal que el fuego

Pero lo realmente peligroso, a juicio del que es también Jefe de Guardia, no son las llamas. "Los humos son bastante tóxicos, por lo que en estas intervenciones hay que jugar con la ventilación táctica para que no se extienda", puntualiza Galve. Y recuerda, que "más del 90% de los fallecimientos son por el humo", más que por las quemaduras que puedan ocasionarse en este tipo de incendios, inevitables si "se está muy próximo a la batería o se intenta retirar".

El problema principal, según Galve, es que, pese a que las redes sociales han hecho público estos siniestros, "pensamos que no nos va a tocar a nosotros y no se le da importancia". Por eso, los consejos para evitar este tipo de incendios tan aparatosos que van ligados a una alta peligrosidad tienen el foco en la prevención antes de que las baterías lleguen a dañarse. "Hay que cuidar los aparatos, no manipularlos ni trucarlos, que se hace mucho con los patinetes, y evitar los impactos", advierte Galve; y añade: "Por ejemplo, si la herramienta recibe un fuerte golpe o un patinete se golpea al subir, esto puede provocar que se dañe la batería y se genere el incendio si no se revisa antes".

En cuanto a los teléfonos móviles, Galve se pronuncia con una recomendación: cargarlo en un lugar donde no se esté en ese momento y evitar "apoyarlo en el sofá o en la cama", porque "coge temperatura y puede tener fallos". ¿Y si ya estamos ante el incendio? "No intentar coger el elemento con la batería - porque no es como una sartén en llamas que se puede coger por el mango- y cerrar la puerta para aislar el habitáculo. Después alejarte y llamar a los servicios de emergencia", aclara Galve.