Los bomberos aragoneses se retiran de León tras ayudar en el incendio forestal de Barniedo

El dispositivo de bomberos INFOAR del Gobierno de Aragón desplazado a Castilla y León tiene previsto regresar a la comunidad este sábado después de haber completado este viernes una nueva jornada de trabajo en el incendio forestal de Barniedo de la Reina, en la provincia de León.

Su labor se ha centrado en este caso en las zonas de Valverde de la Sierra y Santa María de Valdeón, los mismos sectores atendidos este pasado jueves.

Dada la evolución favorable del incendio, las labores se han centrado en esta ocasión en la realización de tareas de liquidación y vigilancia. La brigada helitransportada, junto con el helicóptero, ha completado su misión y ya ha regresado a Aragón. El resto del convoy tiene previsto emprender el camino de vuelta a la Comunidad este mismo sábado.

Este cuarto contingente desplazado por el dispositivo de INFOAR del Gobierno de Aragón ha estado integrado por 33 profesionales: dos brigadas terrestres y una helitransportada con su helicóptero, cada una bajo la dirección de un Agente de Protección de la Naturaleza (APN). El dispositivo cuenta además con dos autobombas, tres técnicos (dos de ellos GADEX), un APN adicional y dos capataces.