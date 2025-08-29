Calendario escolar en Aragón 2025-26: cinco puentes comunes y uno extra por provincia

Cuenta atrás para la vuelta al cole en Aragón. Más de 150.000 alumnos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP) pasan los últimos días antes de su particular verano antes de volver a los colegios e institutos para empezar el curso escolar 2025-26.

Los primeros en volver serán los estudiantes de los tres primeros ciclos, que se incorporarán a las clases el lunes 8 de septiembre; dos días después, el miércoles 10, será el turno para los alumnos de Bachilleratos, mientras que el jueves 11 comenzará el curso para la FP.

Por delante, nueve meses de curso escolar donde dos periodos vacacionales -Navidad y Semana Santa- separarán los tres trimestres y habrá además cinco puentes comunes para todos los estudiantes aragoneses gracias a festivos autonómicos o nacionales, a los que habrá que sumar un puente extra a Zaragoza, Huesca y Teruel, por festivos locales.

Fechas clave

Este curso escolar concluirá para todos los ciclos educativos el 19 de junio. Hasta entonces, varios festivos irán salpicando el calendario que permitirá encadenar varios días de ausencia de clase para los estudiantes. Para los de Huesca y Teruel, todos los meses tendrán algún día no lectivo, debido a sus fiestas locales; no será así para los de Zaragoza, que en febrero no contarán con ningún día festivo entre semana.

Así, el calendario escolar del curso 2025-26 cuenta con vacaciones de Navidad entre el 19 de diciembre y el 6 de enero y de Semana Santa del 30 de marzo al 6 de abril.

Además, las fiestas autonómicas o locales permitirán añadir días no lectivos a los estudiantes según su provincia que se distribuirán de la siguiente manera:

El viernes 10 y el lunes 13 de octubre en el caso de Zaragoza; que en el caso de Huesca y Teruel únicamente será el lunes 13

. Festivo de Todos los Santos que Aragón pasa a ese lunes Lunes 9 de diciembre. Festivo nacional por la Constitución.

Festivo nacional por la Constitución. Jueves 29 de enero. San Valero, solo en Zaragoza capital

San Valero, solo en Zaragoza capital Jueves 19 y viernes 20 de febrero. Festivos en Huesca y Teruel.

Festivos en Huesca y Teruel. Viernes 6 de marzo. Festivo en Zaragoza.

Festivo en Zaragoza. Jueves 23 y viernes 24 de abril. Festivo autonómico por el día de Aragón.

Festivo autonómico por el día de Aragón. 1 de mayo. Fiesta nacional