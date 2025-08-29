Convocada una huelga de 24 horas en el 'call center' de Abai en Zaragoza
Los sindicatos denuncian la imposición de la "jornada partida" a la plantilla, una modificación sustancial de las condiciones laborales que no ven justificada
El sector del telemárketing (contact center) vuelve a ser testigo de un nuevo conflicto laboral. Los sindicatos de la empresa Abai en Zaragoza, que emplea a unos 400 trabajadores en su sede situada en el edificio WTCZ, han convocado una huelga de 24 horas para el próximo lunes 1 de septiembre, tras el fracaso de la tercera reunión de negociación por la modificación sustancial de condiciones laborales propuesta por la compañía. Además, se llevará a cabo una concentración a las 9.00 horas en las puertas del centro de trabajo.
Según el sindicato OSTA, Abai no ha justificado adecuadamente las causas de la modificación, basándose únicamente en datos de los dos primeros meses de servicio y en previsiones futuras inciertas. La empresa argumenta la necesidad de reforzar las franjas horarias de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 20.00 debido al volumen y la curva de llamadas, además de prever la posible incorporación de más personal, aunque sin confirmar si afectará al centro de Zaragoza.
OSTA denuncia el "chantaje" de la empresa
Olga Gómez, responsable del sector del Contact Center de OSTA, ha calificado la propuesta de la empresa como “un chantaje”, al condicionar la aceptación de horarios fuera de las franjas establecidas por el convenio a la imposición de jornadas partidas para todo el personal afectado.
El sindicato ha exigido voluntariedad en los cambios, la posibilidad de teletrabajo los sábados y festivos, y una compensación superior a los 180 euros mensuales planteados inicialmente por Abai.
OSTA denuncia la "falta de buena fe" en la negociación por parte de la empresa, lo que ha motivado la convocatoria de la huelga y la concentración "para defender los derechos de los trabajadores".
