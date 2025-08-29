Casi la mitad de los adolescentes aragoneses duerme 6 horas o menos

La salud de los niños y niñas y adolescentes en edad escolar de Aragón siempre es motivo de interés tanto para las familias como para las instituciones a la hora de realizar sus estrategias para promover su bienestar. Precisamente, una de las hojas de ruta se ha publicado este viernes con un total de 1.046 declarantes de la comunidad. El estudio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) que se realiza a nivel mundial desde 1982, y en España desde 2002, arroja datos sobre veinte ámbitos distintos respecto a las conductas saludables de los jóvenes entre 11 y 18 años, entre los que destacan la mejorable alimentación de los aragoneses que comprenden esta edad, así como las pocas horas de sueño o el malestar psicosomático que refieren en una alta medida.

La realidad es que uno de cada diez adolescentes duerme cinco horas o menos entre semana, según refleja este estudio. Un porcentaje que se acrecienta en las chicas, con un 11,1%, respecto a los chicos, con un 8,7%. Lo más preocupante es que esta tendencia aumenta conforme a la edad. Prueba de ello es que el 43,4% de los aragoneses entre 17 y 18 años duermen seis horas o menos, es decir, casi la mitad de los encuestados. Un dato que se vuelve más preocupante si se amplía el foco con la etapa educativa en la que están sumergidos a esa edad: un primero y segundo de Bachillerato preparatorio para la Prueba de Acceso a la Universidad. Asimismo, solo uno de cada dos adolescentes (45,7%) de 11 y 12 años duermen entre semana el número de horas óptimo para su edad (ocho horas o más), un patrón que se reduce hasta el 25,6% a los 17 y 18 años.

En esta etapa del desarrollo de los escolares es importante, a la par que buenos hábitos del sueño, una correcta alimentación. En este ámbito, los jóvenes aragoneses también reflejan una valoración negativa. Un 25% de los adolescentes no desayuna entre semana, un dato que guarda relación con el poder adquisitivo de las familias, puesto que casi un 30% de los encuestados con capacidad económica baja declararon no desayunar nunca entre semana frente a un 18% de los que tienen una alta capacidad. Si se centra el foco en el tipo de alimentos saludables consumidos, cabe destacar que casi el 20% de los adolescentes no consume fruta nunca, y si lo hace, solo una vez a la semana. Un hecho que empeora conforme aumenta la edad y que deja el dato de tan solo un 12% en los jóvenes de entre 17 y 18 años.

Además, el estudio sobre ‘Comportamientos de salud en la población escolar' detalla datos sobre once ámbitos más: Higiene dental, Lesiones y peleas, Conducta antisocial, Compromiso cívico, Contexto familiar, Grupo de iguales, Relaciones de pareja, Contexto Escolar, Vecindario, Inmigración y desigualdades socioeconómicas y Salud planetaria.