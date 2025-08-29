Los psicopedagogos advierten de que la limitación de pantallas debe "abordarse con flexibilidad"

"La escuela no puede formar de espaldas a una realidad y la sociedad del siglo XXI es digital". Este es el mensaje que lanzan desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de la Escuela Pública de Aragón (FAPAR) ante el anuncio de restringir todavía más el uso de dispositivos digitales en las aulas. No es una crítica, señalan, pero evidencian que es "incuestionable" que las nuevas tecnologías "han hecho progresar a la sociedad" y que la comunidad educativa tiene que lidiar con esa realidad.

Esta idea también se defiende desde la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, que no se muestran partidarios de una limitación general de las pantallas al entender que es una situación que debe abordarse "con flexibilidad", atendiendo a los múltiples contextos con los que se pueden encontrar los docentes.

El presidente de la entidad, Juan Antonio Planas, recuerda en todo caso, que la evidencia científica recomienda poner coto a tabletas y portátiles en las aulas, tanto por los peligros que supone para la salud de los alumnos (por el aumento de los casos de miopías) como los derivados de la falta de atención. "A veces parece que se intentan matar moscas a cañonazos, pues no tenemos detectado un abuso dentro del horario lectivo, algo que sí que pasa en el tiempo libre de los estudiantes", señala.

Tras la limitación de la presencia de teléfonos móviles dentro de las clases acordada en el curso 2023-2024, la consejería de Educación del Gobierno de Aragón ha anunciado este viernes que se va a realizar "una supervisión activa" del uso que hacen niños y adolescentes del resto de dispositivos tecnológicos para que el tiempo de conexión "no afecte ni a su salud mental, ni a sus relaciones sociales y familiares, ni repercuta en su rendimiento académico". Lo hará a partir del curso que comenzará el año 2026 y en las aulas solo se permitirá el uso de estos aparatos educativos durante cuatro horas semanales en 5º y 6º de Primaria y una diaria en 1º y 2º de ESO.

Para los psicopedagogos de la comunidad, además de esta medida "es necesaria formación", especialmente cuando la comunidad ha invertido mucho en innovación educativa y cuando para los expertos "hablar de prohibiciones tiene una connotación negativa que puede ser contraproducente con el alumnado". De este modo, tanto familias como expertos coinciden en que estas herramientas pueden ser "útiles" y que es fundamental alcanzar consensos sobre su futuro.

Las familias, mientras tanto, están pendientes del inicio de un inicio del curso en el que el uso de tabletas y otros dispositivos tecnológicos seguirán la tónica habitual de años precedentes. "Hay que reflexionar sobre el mal uso y el abuso que se da de estas tecnologías, dentro y sobre todo, fuera del ámbito educativo, que preocupa a las familias, por lo tanto, corregir esto tiene que ser una tarea conjunta de muchos actores, no solo educativos", avanzan desde FAPAR.

De forma paralela, la asociación de familias de los colegios públicos reclaman que se amplíen las partidas de los bancos de libros y actualice las cuantías de las becas de libros que no se han incrementado desde su creación. Para la entidad esto es fundamental de cara a los gastos que se tienen que afrontar en cada curso escolar. "Nos preocupan las familias que se han visto obligadas a hacer elevadas inversiones en estos dispositivos y que no podrán utilizarlos", indican tras el anuncio de la consejería sobre la limitación de portátiles y otros elementos tecnológicos.

Esta queja sobre el alto precio de los dispositivos ha sido reitera esta semana por los familiares de varios centros educativos en Zaragoza al denunciar que al comienzo del curso se han visto obligados a desembolsar más de 500 euros para la compra de aparatos.

Comisión parlamentaria

Por otro lado, desde FAPAR también han señalado su sorpresa ante un anuncio "tan detallado" cuando el lunes empieza una comisión en las Cortes de Aragón con numerosas intervenciones sobre este tema. Una crítica a la que también se ha sumado la oposición parlamentaria. La portavoz socialista, María Rodrigo, ha reprochado a la consejera que "desprecie al propio parlamento" y ha asegurado que "ningunea y desprecia a su propio grupo parlamentario", el PP, que fue el que propuso esta comisión.

Desde el departamento de Educación matizan estas quejas puesto que la comisión no analizará únicamente las pantallas en el ámbito educativo. Además, aseguran que el plan anunciado, en el que se lleva trabajando "mucho tiempo", tiene en cuenta su puesta en marcha y están dispuestos a introducir modificaciones.