Stellantis Zaragoza fabricará un segundo coche de la marca china Leapmotor

Hace tiempo que es un secreto a voces en el sector que la planta automovilística de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) ha sido seleccionada para fabricar vehículos de la marca china Leapmotor, que busca consolidarse y expandirse en el mercado europeo con una sólida presencia industrial. Diversos indicios, movimientos y declaraciones han apuntado en esta dirección en los últimos meses, aunque la confirmación oficial aún no se ha hecho pública. Ahora, es la prensa oficial del Gobierno de Xi Jinping la que ratifica esta decisión y aporta nuevos detalles sobre la llegada de Leapmotor, incluyendo la producción de un segundo modelo de la compañía asiática en tierras aragonesas.

Así lo apunta el medio financiero chino International Financial News (IFNews), un perioódico de referencia en Shanghái y vinculado al People’s Daily, diario oficial del Partido Comunista de China. En una reciente información publicada como "exclusiva", asegura que la planta aragonesa será la base industrial de la firma en Europa y arrancará la producción en el tercer trimestre de 2026.

Como viene informando EL PERIÓDICO DE ARAGÓN los últimos meses, el desembarco comenzará con el B10, un SUV eléctrico del segmento C (compacto), que fue presentado en el Salón del Automóvil de París en octubre de 2024 y que la compañía catalogó en abril como su primer modelo global de la compañía. Pero la fábrica de Zaragoza también fabricará el B05, cuya presentación internacional está prevista en el Salón del Automóvil de Múnich en septiembre, siempre según la información publicada por el citado medio.

Ambos modelos forman parte de la nueva serie B de Leapmotor, concebida para abrir mercado en Europa con vehículos eléctricos de precio contenido -en torno a 30.000 euros- y producción localizada.

Una confirmación que llega desde Shanghái

La información publicada por IFNews otorga un plus de credibilidad al proyecto. El medio forma parte del conglomerado de prensa oficial chino y está especializado en información económica, lo que convierte a su anuncio en un aval de la estrategia internacional de Leapmotor.

La producción del primer modelo de Leapmotor en Stellantis Figueruelas rondaría las 50.000 unidades en dos años y medio, es decir, desde agosto de 2026 al cierre de 2028, una media de unos 20.000 coches al año que la marca china estudia incrementar, según apuntaron a este diario hace dos meses fuentes del sector. Esta asignación sería clave para compensar la caída de producción en Figueruelas, que en 2024 fabricó 372.000 vehículos (un 2% más que en 2023), pero afronta un periodo valle de actividad.

Pendientes de las ayudas del Perte Vec

La decisión reforzaría la posición de la planta aragonesa como pieza estratégica en la alianza Stellantis-Leapmotor, firmada en 2023, que supuso la entrada del grupo europeo en el capital de la firma china con un 20% y la creación de una empresa conjunta (Leapmotor International), con sede en Ámsterdam.

El último fleco que quedaría por resolver para que se produzca el anuncio oficial de la llegada de Leapmotor sería la concesión de ayudas públicas por parte del Gobierno de España a través de la cuarta convocatoria del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado), a las que toda apunta que optará la compañía asiática.

Los incentivos públicos del Ministerio de Industria y Turismo, dotados con 1.250 millones de euros en su última edición (1.000 en préstamos y 250 en subvenciones), son la pieza que faltaría para se estima necesario para adaptar una de las dos líneas de montaje de la fábrica zaragozana a los estándares y requerimientos técnicos del vehículo chino, cuya plataforma es algo más ancha.

El imán de la gigafactoría

La llegada de Leapmotor se enmarca en la transformación que vive la factoría de Figueruelas, que ya se prepara para albergar la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos que impulsa Stellantis con otro grupo chino, CATL, líder mundial en esta tecnológico. Un ambicioso proyecto de 4.100 millones de euros de inversión que está ejerciendo de imán para la llegada a Aragón de otras empresas asiáticas como Leapmotor.

Leapmotor, que ya opera en 30 países y prevé duplicar sus ventas en el extranjero con el arranque de la producción europea, ha dejado claro que su prioridad inmediata no es la rentabilidad, sino el volumen. "Durante los próximos dos años no buscaremos altos márgenes, sino ocupar mercado", reconoció el vicepresidente de la compañía, Li Tengfei.

La estrategia pasa por reforzar el catálogo internacional con eléctricos de precio asequible, una expansión que se apoya en la red industrial de Stellantis. Tras un primer ensayo en la planta polaca de Tychy con el pequeño coche T03, que dejó de producirse la pasada primavera, ahora es Figueruelas quien se perfila como el gran centro de ensamblaje europeo de la compañía china.