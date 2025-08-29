Los usuarios tras la supresión del Avlo: "Deberían conservar más trenes en lugar de quitarlos"

Renfe ha decidido retirar indefinidamente los trenes Avlo, su tren de bajo coste, de la línea Madrid-Barcelona a partir del 8 de septiembre con parada en Zaragoza y Calatayud. El motivo de la retirada se debe a un problema técnico detectado el pasado 21 de julio. Se trata de una fisura en un componente de los bogies o motores del tren, lo que ha obligado a Renfe a apartar las cinco unidades de ese mismo modelo. Una decisión que para los zaragozanos ha supuesto un descontento generalizado ya que una de sus principales ventajas era su precio, algo más económico.

"Vendrán menos jóvenes porque preferirán irse a destinos más baratos que Zaragoza”, explica una joven en la estación Delicias. Los trenes de compañías de bajo coste, “low cost”, como Iryo o Ouigo son utilizados sobre todo por jóvenes que buscan desplazarse a un precio más reducido. Algo que también ocurría con los de Renfe.

Otra joven aragonesa se queja de la falta de conexiones de la capital del Ebro con el resto del país. Añade que desearía utilizar más el Ave, sin embargo, para ella los precios, las averías y la puntualidad son un problema que le echan para atrás.

Para un usuario recurrente de los trenes regionales esta decisión “está mal”. “Era una forma más rápida y económica de desplazarse a Madrid o Barcelona que además beneficiaba especialmente a los jóvenes, con recursos más ajustados", explica este viajero. En cuanto a contratiempos con los trenes añade: “Yo siempre cojo el tren de Logroño a Zaragoza y rara vez hemos tenido problemas, igual también ha sido suerte pero me sale más rentable y por eso utilizo el tren”.

Otro joven usuario del tren expresa su opinión al respecto. "Quizás deberían conservar más trenes en vez de quitarlos. Puede utilizarlos en sustitución del vehículo privado los usuarios debemos tener una buena oferta". En cuanto a precios, explica que suele viajar de la forma más barata posible. "Suelo utilizar una aplicación de móvil como Trainline y suelo coger el viaje que mejor me viene, pero no me suelo fijar mucho en la compañía sino en la que me va mejor con mi horario".

Renfe ha reubicado a todos los pasajeros que tenían comprado un billete 'low cost' en trenes de alta velocidad convencionales. Desde Renfe aseguran que se van a mantener las mismas frecuencias y con los mismos horarios que tenía hasta ahora el Avlo en el corredor de alta velocidad más utilizado de España. Un servicio que a partir de esa fecha prestará con los trenes Ave-103, que se han estado utilizando hasta ahora.