Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los usuarios tras la supresión del Avlo: "Deberían conservar más trenes en lugar de quitarlos"

Los viajeros lamentan la decisión de Renfe y auguran una reducción en el número de usuarios

Pasajeros haciendo fila en la estación Delicias de Zaragoza.

Pasajeros haciendo fila en la estación Delicias de Zaragoza. / RUBEN RUIZ

Natalia Sánchez

Zaragoza

Renfe ha decidido retirar indefinidamente los trenes Avlo, su tren de bajo coste, de la línea Madrid-Barcelona a partir del 8 de septiembre con parada en Zaragoza y Calatayud. El motivo de la retirada se debe a un problema técnico detectado el pasado 21 de julio. Se trata de una fisura en un componente de los bogies o motores del tren, lo que ha obligado a Renfe a apartar las cinco unidades de ese mismo modelo. Una decisión que para los zaragozanos ha supuesto un descontento generalizado ya que una de sus principales ventajas era su precio, algo más económico.

"Vendrán menos jóvenes porque preferirán irse a destinos más baratos que Zaragoza”, explica una joven en la estación Delicias. Los trenes de compañías de bajo coste, “low cost”, como Iryo o Ouigo son utilizados sobre todo por jóvenes que buscan desplazarse a un precio más reducido. Algo que también ocurría con los de Renfe.

Otra joven aragonesa se queja de la falta de conexiones de la capital del Ebro con el resto del país. Añade que desearía utilizar más el Ave, sin embargo, para ella los precios, las averías y la puntualidad son un problema que le echan para atrás.  

Para un usuario recurrente de los trenes regionales esta decisión “está mal”. “Era una forma más rápida y económica de desplazarse a Madrid o Barcelona que además beneficiaba especialmente a los jóvenes, con recursos más ajustados", explica este viajero. En cuanto a contratiempos con los trenes añade: “Yo siempre cojo el tren de Logroño a Zaragoza y rara vez hemos tenido problemas, igual también ha sido suerte pero me sale más rentable y por eso utilizo el tren”. 

Usuario habitual del tren en Zaragoza

Usuario habitual del tren en Zaragoza / RUBEN RUIZ

Otro joven usuario del tren expresa su opinión al respecto. "Quizás deberían conservar más trenes en vez de quitarlos. Puede utilizarlos en sustitución del vehículo privado los usuarios debemos tener una buena oferta". En cuanto a precios, explica que suele viajar de la forma más barata posible. "Suelo utilizar una aplicación de móvil como Trainline y suelo coger el viaje que mejor me viene, pero no me suelo fijar mucho en la compañía sino en la que me va mejor con mi horario".

Noticias relacionadas y más

Renfe ha reubicado a todos los pasajeros que tenían comprado un billete 'low cost' en trenes de alta velocidad convencionales. Desde Renfe aseguran que se van a mantener las mismas frecuencias y con los mismos horarios que tenía hasta ahora el Avlo en el corredor de alta velocidad más utilizado de España. Un servicio que a partir de esa fecha prestará con los trenes Ave-103, que se han estado utilizando hasta ahora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alerta por calor, tormentas y caída en picado de las temperaturas: Zaragoza, ante 72 horas de caos meteorológico
  2. Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza
  3. Vox lanza un órdago a Chueca: 'O abre la comisaría del Gancho en septiembre o la alcaldesa tendrá un problema serio
  4. La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles
  5. Otro otoño atípico en el aeropuerto de Zaragoza: más vuelos chárter en otoño y 12 destinos para elegir
  6. Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: '¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?
  7. Los vecinos de Vía Hispanidad no dan su brazo a torcer con la 'operación skate park': 'En cuanto presenten la modificación iremos al contencioso
  8. El comité de Avanza lo confirma: convoca huelga en el bus de Zaragoza coincidiendo con el inicio de curso y las Fiestas del Pilar

Casi la mitad de los adolescentes aragoneses duerme 6 horas o menos

Casi la mitad de los adolescentes aragoneses duerme 6 horas o menos

Los usuarios tras la supresión del Avlo: "Deberían conservar más trenes en lugar de quitarlos"

Los usuarios tras la supresión del Avlo: "Deberían conservar más trenes en lugar de quitarlos"

Un dron localiza con vida a Francisca, una mujer que se perdió en el monte tras hacer la compra en Zuera

Un dron localiza con vida a Francisca, una mujer que se perdió en el monte tras hacer la compra en Zuera

Adicción a las pantallas en Aragón: 1 de cada 5 adolescentes asegura que no puede pensar en otra cosa

Adicción a las pantallas en Aragón: 1 de cada 5 adolescentes asegura que no puede pensar en otra cosa

Convocada una huelga de 24 horas en el 'call center' de Abai en Zaragoza

Convocada una huelga de 24 horas en el 'call center' de Abai en Zaragoza

Stellantis Zaragoza fabricará un segundo coche de la marca china Leapmotor

Stellantis Zaragoza fabricará un segundo coche de la marca china Leapmotor

Educación restringirá aún más el uso de pantallas en los colegios aragoneses

Educación restringirá aún más el uso de pantallas en los colegios aragoneses

El 60% de los adolescentes de Aragón tuvo su primera relación sexual a los 15 años o antes

El 60% de los adolescentes de Aragón tuvo su primera relación sexual a los 15 años o antes
Tracking Pixel Contents