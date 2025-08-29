Vandalizan la sede del PP de Huesca con huevos, pollos muertos y pintura roja

Pasada la medianoche de este jueves, un individuo decidió vandalizar la sede del Partido Popular en Huesca, que ha amanecido con manchas de pintura roja, huevos y dos pollos muertos en su fachada. Un ataque que ya ha condenado el presidente del partido en la provincia, Gerardo Oliván, y que ha causado una gran sorpresa en la capital altoaragonesa.

La Policía Nacional investiga el ataque producido esta madrugada contra la sede, en el número 4 de la céntrica calle Saturnino López Novoa, a la que han arrojado pintura roja y huevos y en cuya puerta han dejado dos pollos muertos que habían rellenado con papeles.

Fuentes del PP han confirmado que el ataque se produjo pasada la medianoche e inmediatamente se pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que recogió las pruebas y que está estudiando las cámaras de vigilancia de la zona para identificar al autor o autores del acto vandálico. De momento, no constan daños graves en la infraestructura del edificio ni en los elementos exteriores, a la espera de un análisis más exhaustivo.

Puerta de acceso a la sede del PP en Huesca, vandalizada la pasada medianoche. / PP ARAGÓN

Contra la fachada y la puerta del partido arrojaron pintura roja y huevos. La huevera, con los huevos rellenos de pintura roja, la dejaron en el suelo, junto a dos pollos muertos y varios papeles, entre ellos un folleto del Instituto Aragonés de la Mujer y otro en el que ponía "Viva Putin".

El presidente provincial del PP, Gerardo Oliván, ha lamentado y condenado un ataque que "atenta contra los valores democráticos de convivencia y respeto y mínimo civismo".

Ha mostrado su deseo de que las pesquisas policiales den pronto sus frutos y se localice a los responsables de este suceso para que puedan "asumir su responsabilidad". "A lo largo de la mañana, interpondremos la correspondiente denuncia para que se active ya todo el proceso de investigación", ha anunciado.

El PSOE Aragón denuncia el ataque

Desde el PSOE aragonés han mostrado su solidaridad con el PP de Huesca y han condenado el ataque sufrido en su sede con un mensaje compartido en la red social X.

"Los y las socialistas de Aragón condenamos el ataque a la sede del PP en Huesca. En los años 40, el filósofo Karl Popper afirmó que no podemos ser tolerantes con la intolerancia, ya que ésta última acabaría con nuestros valores de sociedad abierta para destruir la propia tolerancia. No podemos ponernos de perfil ante este tipo de actos vandálicos, ya que socavan nuestra democracia, y por ello desde el PSOE los condenaremos siempre", reza el mensaje de los socialistas.