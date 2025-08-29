La vuelta a clase como docente con plaza: "A veces los profesores con más inquietudes son los interinos"

Las familias aragonesas están inmersas en la organización y planificación del nuevo curso. Igual que los técnicos del Gobierno de Aragón y los docentes que se van a incorporar a las aulas, algunos por primera vez como interinos. Otros repitiendo su situación administrativa y otros estrenando su condición de funcionarios de plantilla. Es el caso del profesor Daniel García Nieto, una de las personas que logró plaza en la oposición de Secundaria del pasado mes de junio. "Tener plaza fija tiene una gran ventaja en lo laboral, eso está claro, pero en ocasiones los interinos son personas con más inquietudes", destaca.

García Nieto dio el paso a la docencia con 47 años tras ser consciente de la necesidad de profesores en los institutos aragoneses. Esto le permitió dejar atrás el periodismo y comenzar como interino dando clases de Geografía e Historia, generalmente en francés para alumnos que cursaban una opción bilingüe. "En su día pensaba que mi caso era único, pero en este tiempo he visto que muchas personas han dado pasos similares, sea desde la educación privada o desde otras empresas", explica.

En el aula, desde que dio el paso, trata de aplicar dinámicas innovadoras, mezclando dibujos y referencias a la cultura pop. Un entusiasmo que ha trasmitido a sus alumnos desde el primer día, independientemente de la vinculación labora. "En muchos casos son los interinos los que tienen más inquietudes", explica, sobre todo a la hora de rechazar que desde esa condición no se puedan desarrollar proyectos propios.

"En todos los casos es posible elaborar materiales propios", explica. En este curso repetirá en el colegio Miguel de Molinos de Zaragoza en un curso en prácticas hasta que la plaza sacada en la oposición se estabilice definitivamente. En su etapa como profesor interino ha recorrido aulas diversas, siempre realizando un esfuerzo por adaptar sus materias a los intereses y necesidades de los alumnos. Es lo que le ha sucedido a la hora de impartir en sus clases historia de la filosofía en francés o el periodo de la Transición al abordar la historia contemporánea de España.

García Nieto, que ejercía como periodista antes de dar el paso a las tarimas, ha adaptado muchas de sus lecciones al lenguaje del cómic. Y también han explorado los podcast como herramienta de difusión. Una posibilidad que le permite conectar con sus alumnos, así como motivarlos para participar en concursos y salidas docentes. "En los equipos docentes se pueden hacer muchas cosas, explica". De hecho, el pasado curso su clase de 4º de la ESO logró un premio de la Fundación Víctimas del Terrorismo por contar en formato radiofónico la militancia antiterrorista y en favor de la democracia de la diputada por la provincia de Vizcaya María Guijarro.

Ante el nuevo curso, ya con la oposición aprobada, destaca que las ideas, el modelo y los métodos seguirán presentes en el aula. "Los alumnos no notan si el profesor es un funcionario de plantilla o es un interino, ese es uno de nuestros cometido fundamentales", señala.