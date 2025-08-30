Las ayudas al coche eléctrico se agotan en Aragón: las solicitudes duplican el presupuesto

El mercado del vehículo eléctrico gana impulso en Aragón. Las ventas de modelos propulsados por baterías, principalmente de iones de litio, muestran un notable crecimiento en la comunidad, aunque todavía están lejos de alcanzar los estándares europeos y los ambiciosos objetivos industriales y comerciales que se han marcado los fabricantes. En lo que va de 2025, la cuota de mercado de los vehículos electrificados -que incluye tanto eléctricos puros como híbridos enchufables- ha alcanzado niveles récord, lo que consolida una tendencia al alza.

Un indicador claro de este auge es la rápida respuesta al programa Moves III, cuyas ayudas destinadas a la compra de vehículos enchufables se agotaron en apenas un mes y medio. La convocatoria, lanzada por el Gobierno de Aragón el 12 de julio, agotó los fondos asignados a esta línea debido a una demanda que duplicó el presupuesto disponible.

No obstante, los concesionarios pueden seguir tramitando solicitudes, ya que el proceso administrativo para la aprobación y el pago de las subvenciones continúa en marcha. Además, existe la posibilidad de reasignar fondos sobrantes de la otra línea del programa, destinada a subvencionar la infraestructura de recarga, para cubrir la alta demanda de ayudas a la compra.

Ayudas de 7.000 a 9.000 euros para particulares

El programa Moves III, financiado con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ofrece incentivos de entre 7.000 y 9.000 euros para particulares -dependiendo del tipo de vehículo- y de 4.000 a 7.000 euros para empresas.

Hasta finales de agosto, el Gobierno de Aragón había recibido 1.558 solicitudes para la compra de vehículos, por un importe total de 10.075.567,23 euros, frente a un presupuesto asignado de 5.173.078 euros. Esto supone un déficit teórico de 4.902.489,23 euros, según datos facilitados por el Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, encargado de gestionar el programa.

En cualquier caso, el proceso de aprobación de expedientes, la justificación de las subvenciones y la corrección de posibles errores administrativos aún está en curso, por lo que las cifras definitivas podrían variar. Las solicitudes se tramitan por estricto orden de presentación, independientemente del tipo de solicitante, y aquellas que no cumplan los requisitos serán descartadas, pasando la ayuda al siguiente en la lista.

La línea de infraestructura de recarga

Por otro lado, la línea de ayudas destinada a la infraestructura de recarga aún dispone de fondos suficientes. Hasta la fecha, se han registrado 590 solicitudes por un valor de 1.257.565 euros, lo que representa solo el 24% del presupuesto asignado a este apartado, también dotado con 5.173.078 euros. Este menor ritmo de solicitudes refleja los retos pendientes en el desarrollo de una red de recarga robusta, clave para consolidar la transición hacia la movilidad eléctrica.

El programa Moves III, aprobado en Consejo de Gobierno a finales de junio, cuenta con un presupuesto global de 11,2 millones de euros. Pueden acogerse a estas ayudas tanto empresas como particulares que hayan adquirido un vehículo eléctrico o instalado un punto de recarga desde el 1 de enero de 2025 hasta el cierre del programa a final de año.

En términos de matriculaciones, Aragón ha registrado un crecimiento significativo. Entre enero y julio de 2025, se matricularon 1.875 turismos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables), un 111,6% más que en el mismo periodo de 2024, según datos de la patronal de concesionarios Faconauto. Este segmento ya representa el 19,5% del mercado automovilístico aragonés, una cifra que evidencia el creciente interés por la movilidad sostenible, aunque aún queda margen para acercarse a los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea.