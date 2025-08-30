El corte del AVE entre Madrid y Andalucía provoca retrasos en varios trenes de Aragón

Un conato de incendio originado en el vagón trasero de un tren de alta velocidad a su paso por Ciudad Real, con 210 pasajeros a bordo, obligó a suspender la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía durante dos horas este sábado. El incidente, que no ha caudado heridos, fue controlado de manera casi inmediata por los servicios de emergencia, evitando mayores consecuencias. La interrupción, que se extendió desde las 14:00 hasta las 16:00 horas, ya ha sido resuelta, permitiendo la reanudación del servicio. No obstante, la incidencia generó retrasos en la red ferroviaria que atraviesa Aragón, afectando a varios trenes.

En concreto, dos trenes AVE de la línea Sevilla-Huesca sufrieron demoras de aproximadamente 30 minutos, mientras que un tren de la ruta Granada-Zaragoza-Barcelona registró un retraso de 41 minutos, según informaron fuentes de Renfe.

Aunque la operadora prevé que la circulación se normalice progresivamente, no se descartan posibles afectaciones adicionales en las próximas horas.

El suceso tuvo lugar en el tramo entre Puertollano y Villanueva de Córdoba, donde fue necesario evacuar a los pasajeros y retirar el tren afectado, lo que provocó un impacto en al menos tres líneas de alta velocidad y un servicio Avant. La interrupción temporal de la circulación en esta vía clave generó repercusiones en toda la red ferroviaria del sur y noreste del país.

Reestablecido el servicio

Según InfoRenfe, los trenes de la línea Madrid-Andalucía, que quedaron paralizados al inicio de la tarde debido a este incidente, ya han retomado su funcionamiento normal tras la resolución del problema. Renfe continúa monitoreando la situación para garantizar la plena operatividad de los servicios.

El suceso ha obligado a evacuar a los 210 ocupantes del convoy, que cubría la ruta entre Almería y Madrid.

Fuentes de Renfe han informado de que, tras la extinción del fuego, los pasajeros han podido volver al tren y esperan a un nuevo convoy para reanudar la marcha y reabrir la vía, después de que Adif valore el estado de la infraestructura, que se encuentra cortada en el tramo entre Puertollano y Villanueva de Córdoba.

La avería ha afectado, además de a este tren que cubría el trayecto Almería-Madrid, al AVE 02123 Málaga - Madrid, que se ha detenido en Puertollano; al AVE 02136 Madrid-Granada, detenido en Malagón; al AVLO 02137 Sevilla- Madrid, detenido en Villanueva de Córdoba; y al AVANTPuertollano-Madrid, que realiza el trayecto entre Puertollano y Ciudad Real en autobús.

Daniel Dorado, uno de los bomberos que ha intervenido en la extinción del fuego, ha explicado que el fuego se ha podido controlar rápidamente, sin que se extendiera a otros vagones, y las labores se han centrado en refrigerar la zona y controlar fugas de gasoil.