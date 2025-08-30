El despegue aeroespacial de Teruel busca talento con nuevas FP y un grado universitario

Ya nadie pone en duda el despegue del aeropuerto de Teruel. Con el anuncio del Ministerio de Defensa y el Ejército del Aire y el Espacio esta semana para el proyecto de creación de un Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea con la inversión de 42 millones de euros y la creación de 350 empleos directos e indirectos, continúa la estela de inversiones públicas y privadas en un aeropuerto en constante crecimiento donde ya se construyen zepelines, cohetes espaciales y que es el más importante de Europa para el mantenimiento de aeronaves.

En un entorno que cada vez está más vinculado a la actividad aeroespacial, desde el Gobierno de Aragón se han marcado el objetivo de reforzar los ciclos de Formación Profesional relacionados con esta materia. Además, desde la Universidad de Zaragoza confirman que siguen apostando por poner en marcha el grado de Ingeniería Aeroespacial, en el que llevan varios años trabajando.

El reto es importante. La capital turolense es ya un foco de innovación tecnológica. Genera 850 empleos directos y 1.700 indirectos. De cumplirse las previsiones expresadas por el Ministerio de Defensa y el Ejército del Aire y el Espacio, en unos años se convertirá también en un referente del adiestramiento aéreo de las Fuerzas Armadas, en cooperación con la OTAN, en plena escalada bélica y con la inversión en políticas de defensa y seguridad al alza en la Unión Europea.

La Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, avanzó en la presentación del proyecto el pasado miércoles en Teruel que se prevé la creación de "350 empleos directos e indirectos", con un "impacto directo en Teruel y su entorno", de lo que se deduce que al menos una parte de esos puestos de trabajo no estarán vinculados al Ejército. Además, señaló Valcarce, se tratará de "empleos de calidad", por ser de alta cualificación.

En este contexto, fuentes del Gobierno de Aragón confirmaron que se va a trabajar para impulsar la creación de nuevas plazas y ciclos de Formación Profesional dual vinculados a la actividad aeroespacial en Teruel, en unos desarrollos todavía por concretar, pero con la vista puesta en la provincia turolense.

Proyectos como el del Ministerio de Defensa suponen un "espaldarazo" al trabajo que se está desarrollando en el Aeropuerto de Teruel y se prevé que puedan "atraer a otras industrias", al tiempo que se garantiza la compatibilidad de la actividad civil y militar en el entorno, indicaron desde el Ejecutivo aragonés. "No hay otros centros de este tipo en España", recordaron estas mismas fuentes, que insistieron en que se apostará por la "FP dual para completar los puestos de trabajo que se creen en el aeropuerto y que los estudiantes tengan contacto directo con el entorno industrial".

La formación académica ya disponible

La formación académica ya disponible en Aragón en materias vinculadas a la tecnología y la aeronáutica es variada, aunque todavía no se puede cursar en la comunidad autónoma Ingeniería Aeronáutica o Ingeniería Aeroespacial. En Formación Profesional, existe un grado superior de Mantenimiento Aeromecánico de aviones con motor de turbina que puede cursarse tanto en Huesca como en Teruel y Zaragoza capital. Además, el grado superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados puede cursarse en las tres capitales de provincia, así como el de Automatización y Robótica industrial, que también está vinculado a esta rama de conocimiento.

Fuentes del Departamento de Empleo y Universidad del Gobierno de Aragón destacaron que en el campus de Teruel actualmente pueden cursarse los grados en Ingeniería Informática y el Grado en Electrónica y Automática, además de los grados que se pueden cursar en la Eupla, en La Almunia de Doña Godina, y en Zaragoza. Además, la Universidad San Jorge ofrece el grado en Ingeniería Electrónica y Automática.

La voluntad ahora es que, después de varios años de estudios, se pueda impulsar Ingeniería Aeroespacial en Teruel. Así lo confirman fuentes de la Universidad de Zaragoza, que indican que está habiendo "conversaciones con el Gobierno de Aragón" para ponerlo en marcha y recuerdan que hay estudios e informes elaborados por la Escuela Politécnica de Teruel para implantar esta titulación. Ya en 2023 se barajó la posibilidad de implantar estos estudios de la mano de la UNED, con la previsión de que se iniciaran en el presente curso académico. Finalmente no será en 2025, pero fuentes del campus público señalan que "aunque no se puede adelantar el curso en el que comenzará, la idea es que no se dilate mucho".