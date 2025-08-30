Muere José Luis Batalla, cofundador de Ecodes y referente del ecologismo en Aragón

José Luis Batalla Carilla, uno de los cofundadores de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) y pionero del compromiso y la acción ambiental, ha fallecido este sábado 30 de agosto. Desde Ecodes han trasladado su pesar por su pérdida y han expresado sus condolencias "a Pilar, su maravillosa esposa, así como a toda su larga y buena familia".

José Luis Batalla fue un profesional comprometido con el devenir de su sociedad, un hombre "decente y bueno", le recuerdan desde Ecodes. Durante muchos, defienden desde la fundación ecologista, ha sido "no solo nuestro vicepresidente, sino una fuente continua de inspiración debido -especialmente- a su insistencia en fundir dos causas: la del compromiso ambiental y la de la solidaridad con los más vulnerables, con los excluidos". Sus propuestas están detrás de las acciones de Ecodes para "poner de manifiesto la relevancia de las migraciones climáticas, de la pobreza energética o del empleo verde para realizar una transición justa", entre otras, rememoran.

Más allá de estas iniciativas, José Luis Batalla marcó la trayectoria de Ecodes por su insistencia en tender puentes con todas las voces presentes en la sociedad. Ejemplo de ello es su participación militante en la Iniciativa Social de Mediación, que contribuyó significativamente a resolver tres graves conflictos hidráulicos enquistados en Aragón: Santaliestra, Torre del Compte y Biscarrués. Era también un hombre de esperanza, y desde Ecodes ensalzan el "haber hecho de su carácter propositivo una de sus señas de identidad".

Una gran trayectoria y legado social

Además de su labor en Ecodes, Batalla fue cofundador y presidente del Consejo de Administración de El Día de Aragón; cofundador y vicepresidente del Seminario de Investigación para la Paz; director de Cáritas Diocesana de Zaragoza; candidato a la alcaldía de Zaragoza en las primeras elecciones locales de la democracia en 1979, encabezando la Candidatura Ciudadana Independiente; miembro de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil… Además, muchas organizaciones sociales de la ciudad y de Aragón, de toda condición, pueden dar testimonio de su apoyo discreto. Fue profeta en su tierra y reconocido por los suyos con el Premio a la trayectoria solidaria de la Federación Aragonesa de Solidaridad.

Así, desde la fundación ecologista señalan que van a "seguir su estela". "Tu ejemplo y tu tenacidad en la defensa del planeta, de la gente que lo habitamos hoy y de las personas que lo habitaran mañana nos inspira", señalan a través de un comunicado. "Como decimos en el Aragón que tanto apreciabas: ¡no vamos a reblar! Tu recuerdo vuela ya tan alto como lo hicieron tus ideas", concluyen.