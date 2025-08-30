La revuelta de Teruel: la España vaciada se aproxima a los niveles de pleno empleo

España, el país con más parados de la Unión Europea, empieza a ver cómo en algunos de sus territorios el paro está desapareciendo. El ciclo expansivo que arrancó con la recuperación económica de la pandemia del coronavirus y que no se ha visto truncado ni con la guerra de Ucrania ni con la posterior crisis de precios está provocando que el pleno empleo, que parecía una utopía, empiece a ser una realidad en determinadas latitudes.

De los cuatro millones de parados que se llegaron a registrar durante la primera ola de la pandemia se ha bajado a una linde inferior a los dos millones y medio y territorios de la España vaciada, así como otros de tradición industrial ostentan hoy tasas de desempleo por debajo de la media europea.

Acercarse al pleno empleo técnico es una buena noticia. No obstante, las crecientes quejas de las empresas por falta de personal cohabitan con bolsas todavía elevadas de paro, no en vano España sigue ostentando la tasa de desempleo más alta de la UE. Una disfunción que amenaza con cronificar situaciones de pobreza entre colectivos como jóvenes o adultos mayores, mientras lastra el crecimiento de la economía, según coinciden en señalar las distintas fuentes consultadas.

Serranía Celtibérica

Las provincias que encabezan la lista del desempleo presentan características comunes. Ahí no está Navarra, propulsada por los motores germanos de la Volkswagen que se ensamblan en la planta de Landaben. Tampoco la industrial Vizcaya, orgullosa de su histórico tejido siderúrgico y naviero. O Baleares, donde durante la época estival la industria turística bulle cada año con mayor afluencia y parece que llegará el día en el que en las islas no quepa ni un alfiler. Están Lérida, Lugo, Segovia, Soria o Teruel, algunas de ellas representantes de ese espacio conocido como la Serranía Celtibérica con una densidad de población similar a la de Laponia.

Además, también se encuentran territorios como Lérida, a la cabeza de la lista, provincia que ha alcanzado o está cerca de lo que los expertos denominan pleno empleo técnico, es decir, aquella situación en la que todas las personas que están disponibles y dispuestas a trabajar tienen ya empleo y que aquellas que figuran en las estadísticas de desempleo únicamente están allí de paso, en transición entre un trabajo que acaban de dejar y otro que están a punto de asumir.

Una situación similar a la de Teruel, que en el último trimestre ha tenido un paro del 6,6% cuando hace doce años la cifra en todo el territorio estaba en el 19,6%. Una tasa que en la provincia de Zaragoza ha marcado un descenso de más de 15 puntos en estos doce años.

No existe una definición única de pleno empleo técnico, es decir, no hay un porcentaje fijo y universal a partir del cual se pueda decir que no hay desocupación en un territorio. Cada economía, según sus características, tiene la suya. Mientras que en la República Checa ese pleno empleo se encuentra en torno al 2% o en Polonia alrededor del 3%, «tal como es la estructura económica española, nuestro paro mínimo estaría entorno al 8%», explica Juan Crespo, profesor de la EAE Business School.

Mientras Teruel ostenta un desempleo propio de la industrializada Alemania, en el conjunto de España la tasa de paro cerró el segundo trimestre en el 10,3%, muy por encima de la media de la UE (5,9%).

«Las proyecciones para el mercado laboral son especialmente positivas, con la tasa de paro aproximándose al 10% en el horizonte de previsión. Esta cifra, que parecía inalcanzable hace apenas unos años, supondría un mínimo histórico para la economía española en la última década y media, desde el inicio de la Gran Recesión, y un acercamiento a la normalización respecto a los estándares europeos», recoge el último informe de Esade sobre el mercado laboral.

Las provincias con un desempleo más bajo del 7% presentan do grupos muy identificables y que se caracterizan por dos factores. El primero, por pertenecer a aquello que se ha bautizado como la España vaciada, despoblada, falta de servicios esenciales y donde las personas que residen tiene casi siempre formas aseguradas de ganarse la vida y en las que es fácil encontrar un empleo.

El otro grupo, al que se podrían añadir territorios como Guipúzcoa o Gerona, tiene en común un pasado industrial que ha aportado los recursos suficientes para forjar un presente de «servicios de alto valor añadido», explica el profesor de EAE.

No obstante, las provincias donde la tasa de paro es inferior a la media europea siguen siendo las menos. Aquellas con mayores niveles de desocupación se concentran sobre todo en los territorios al sur de la M-30, pese a que la situación ha mejorado sustancialmente en la última década, especialmente en el actual ciclo expansivo poscovid, y la fotografía es muy diferente a la que había durante la Gran Recesión, cuando territorios como Jaén o Cádiz superaban o rozaban el 40% de desempleo.

En zonas como Cáceres, Córdoba o Ciudad Real (todas entre el 16-17% de paro) todavía están muy lejos de esa promesa del pleno empleo que viven ya otras latitudes. «Las inercias territoriales es muy difícil romperlas, a menos que tengas una economía planificada como China. En Italia, por ejemplo, la brecha entre norte y sur es muy superior a la española», afirma Crespo.

Alto pleno empleo

«El pleno empleo en España es compatible con una tasa de paro técnico muy alta si no somos capaces de resolver algunos de los nudos gordianos que tiene la economía española, como los cuidados y la vivienda. La gente no se va a mover 500 o 1.000 kilómetros para ir a trabajar a un sitio, tener que dedicar la mitad del sueldo o más al alquiler y perder la red de cuidados que ya tiene. Si esos dos problemas no se resuelven, llegaremos a una situación en que las empresas, en efecto, no encuentren gente para trabajar», resumía en una reciente entrevista con este medio el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Los salarios también son otro elemento troncal de esta ecuación. «Si los sueldos, especialmente los más bajos, no suben es muy difícil que siga reduciéndose el paro», afirma Guillén.

Otros factores que enumera el investigador de EAE Business School son una mayor preponderancia en gran parte del territorio español de las microempresas -que son menos vigorosas en cuanto a contrataciones respecto a compañías de mayor tamaño- y un elevado peso de ciertos sectores -como es el caso del turístico-, intermitentes y que no tienen actividad durante parte del año.

En este contexto las organizaciones empresariales aragoneses y el propio Ejecutivo autonómico tienen puesta la vista en el desarrollo de las millonarias inversiones anunciadas alrededor del empleo tecnológico, una realidad a medio plazo que permitiría reducir todavía más las tasas de la última década. De forma paralela se trabaja para fijar población y tratar de atraer nueva mano de obra que permita afrontar la demanda industrial y de servicios.

El principal factor de riesgo al que se enfrenta la comunidad en este sentido tiene que ver con la falta de vivienda. Lo que hasta ahora se visibilizaba en profesiones y territorios concretos, como los camareros que se iban a hacer el verano a Baleares y dormían en autocaravanas o tiendas de campaña para poder ahorrar, llega ahora a otros perfiles y zonas, como se denuncia en las comarcas agrarias y las de mayor tirón turístico.

Todas las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en que la existencia de paro técnico es positiva en términos sociales, ya que quien quiere trabajar, lo hace, pero también puede lastrar el crecimiento económico a futuro plazo, ya que empresas que pudieren expandirse no lo harán porque no encuentran manos suficientes para hacerlo. Un problema propio de economías altamente avanzadas con el que hasta ahora España no ha tenido que lidiar.

El objetivo de las administraciones, no obstante, sigue siendo reducir las tasas de desempleo y que el paro técnico en España se acerque al de países como Alemania. ¿Cómo hacerlo? Por un lado, formando a aquellos que hoy no son aptos para trabajar en los empleos disponibles. Y, por otro lado, sacando de las estadísticas a aquellas personas que, realmente, no quieren o no pueden trabajar.

Ahí los sindicatos apuestan por activar a parados mediante mejores servicios públicos que permitan la movilidad laboral. Mientras que las patronales son partidarias de aumentar las obligaciones o incentivos para encontrar empleo a aquellas personas que están cobrando una prestación pública.