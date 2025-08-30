La ruta por el Moncayo en la que podrás ver restos de aviones estrellados
Aunque la opción preferida sigue siendo subir a la cima, hay otra alternativa que se sale de la norma
En el Moncayo la ruta estrella es muy fácil de adivinar: subir a la cumbre. Puedes hacerlo a través del camino tradicional, que parte del Santuario y del restaurante, también por el Collado de Castilla, algo más largo y con más desnivel, e incluso por la vertiente soriana, desde la Cueva de Ágreda, que tiene una mayor duración y desnivel que la clásica pero que en algunos puntos es más benévola.
Pero las opciones no se acaban ahí y una de las rutas más desconocidas del Moncayo es la que te llevará a los diferentes restos de aviones que se han estrellado ahí y que todavía permanecen, ya que hay debate sobre qué hacer con ellos. Hay partidarios de retirarlos, otros de llevarlos a un museo y otros de mantenerlos ahí.
¿Por qué ha habido tantos accidentes en el Moncayo?
Varios son los factores. El primero es la niebla y el propio obstáculo de la altitud de la montaña (2.315 metros), que ha propiciado varios accidentes. Y otro es la cercanía tanto del campo de tiro de Bardenas Reales como la entonces base americana de Zaragoza.
Desde 1969 se han estrellado nueve aviones en el Moncayo, la mayoría de ellos, siete, pertenecientes a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. También una avioneta Piper Cherokee y antes, en la Guerra Civil, un bombardero soviético de las fuerzas republicanas. El peor accidente fue el de un C-130 Hercules, en 1984, en el que murieron 18 personas.
La ruta
Los restos principales que se pueden ver son del F-100 y el Phantom de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, la avioneta Piper Cherokee y también el C-130 Hercules.
Tienes muchas opciones para verlos. Una de ellas, la ruta que propone un usuario de Wikiloc, es subir al Moncayo por la vertiente tradicional y bajar por el Collado de Castilla, haciendo una ruta circular de 11 kilómetros con salida y llegada en el parking donde acaba la carretera, junto al Santuario del Moncayo.
Pero puedes simplemente subir y bajar por el Collado de Castilla, donde podrás contemplar en lugares cercanos al sendero y en los que tendrás que desviarte un poco en busca de motores, fuselaje, turbinas, aletas o cascos de los diferentes aviones.
- Otro otoño atípico en el aeropuerto de Zaragoza: más vuelos chárter en otoño y 12 destinos para elegir
- Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza
- Vox lanza un órdago a Chueca: 'O abre la comisaría del Gancho en septiembre o la alcaldesa tendrá un problema serio
- La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles
- Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: '¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?
- Los vecinos de Vía Hispanidad no dan su brazo a torcer con la 'operación skate park': 'En cuanto presenten la modificación iremos al contencioso
- Así afectarán al tráfico las obras en la N-232 a su paso por Zaragoza
- La vuelta a clase como docente con plaza: 'A veces los profesores con más inquietudes son los interinos