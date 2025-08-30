Un sindicato policial denuncia el estado "insalubre" y "de riesgo" de la comisaría del Actur

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado públicamente que las instalaciones de la comisaría del distrito Actur-Rey Fernando en Zaragoza presentan un estado de "insalubridad y riesgo" para los agentes que trabajan en ellas, una situación que atribuye a la "bancarrota presupuestaria" del Ministerio del Interior y a la "inacción" de la Dirección General de la Policía.

Según un comunicado del sindicato, los problemas estructurales del edificio se han visto agravados por las tormentas de este verano, dando lugar a filtraciones masivas, acumulación de agua en la cubierta, bombas de achique inoperativas y un "riesgo eléctrico evidente" en varias dependencias.

La proliferación de moho debido a la humedad es otra de las preocupaciones destacadas. La magnitud del deterioro es tal que el Grupo de Policía Judicial lleva clausurado desde el pasado mes de marzo, según el SUP.

Gestión económica

El sindicato cuestiona la gestión económica del Ministerio del Interior, afirmando que este alega no disponer de fondos para las reparaciones urgentes en esta comisaría básica. A su juicio, existe una "contradicción evidente". Desde el SUP se preguntan que si no hay dinero para arreglar la cubierta o reabrir la Policía Judicial, cómo se van a afrontar otros compromisos de pago, como la reforma integral de la fachada del edificio –que comparte comunidad de propietarios de la avenida Valencia, 50– o el «millonario proyecto» de la nueva Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Para el sindicato, esta situación "evidencia una gestión económica caótica, en la que se destinan recursos a proyectos de escaparate mientras se abandona la seguridad y salud de los policías en sus centros de trabajo".

La denuncia señala que la Dirección General de la Policía ha incumplido reiteradamente los requerimientos realizados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza. Ante esta pasividad, el SUP ha presentado una denuncia formal ante la autoridad laboral en la que solicita medidas inmediatas, entre ellas el cierre inmediato de la comisaría hasta que se subsanen todas las deficiencias o el precintado de vestuarios y aseos donde hay filtraciones continuadas.

También pide la demolición urgente de tabiquería de pladur para retirar material aislante impregnado de humedad y frenar el moho, el corte del suministro eléctrico en las zonas afectadas para evitar accidentes y la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Posible incumplimiento de la normativa

El SUP subraya que la inacción de la Administración vulnera varias leyes, entre ellas la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 707/2002, de aplicación en la Administración General del Estado.

El sindicato advierte de que la "pasividad" y la "falta de recursos" están poniendo en peligro la salud y la integridad física de los agentes destinados en esta comisaría, recordando que su seguridad "no es negociable".

Hasta el momento, el Ministerio del Interior no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones.