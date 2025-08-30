Teruel Existe recoge firmas en Vinaroz para exigir la construcción de la autovía A-68
La iniciativa ha contado con una notable participación de vecinos que han mostrado su respaldo a la construcción de esta infraestructura viaria
Javier Flores
Representantes de Teruel Existe, tanto del movimiento ciudadano como del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, se han desplazado este sábado hasta la localidad castellonense de Vinaròs para recoger firmas en apoyo a la construcción de la autovía A-68.
La iniciativa ha contado con una notable participación de vecinos que han querido mostrar su respaldo a esta infraestructura considerada esencial para la vertebración del territorio, según han asegurado desde la formación en una nota de prensa.
Durante el acto, el diputado de Aragón–Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha explicado que la autovía es un proyecto histórico que no se ha materializado a lo largo de tres gobiernos distintos, y ha recordado que tanto los ejecutivos de Zapatero como los de Rajoy y Sánchez habían prometido la obra sin cumplirla.
Además, ha señalado que la A-68 supondría una mejora decisiva para las provincias de Castellón, Teruel y Zaragoza y que se trata de una infraestructura estratégica que podía marcar el futuro del Bajo Aragón histórico.
Vertebrar el territorio
En la misma línea, el portavoz del movimiento ciudadano en el Bajo Aragón, Diego Moreno, ha apuntado que el objetivo de la campaña es sumar apoyos y recabar firmas para reclamar una autovía que consideran imprescindible para vertebrar el territorio.
En esta línea, ha insistido en que el movimiento mantendría la presión hasta lograr que el proyecto se convirtiera en realidad.
Con esta acción, Teruel Existe continúa con su campaña de movilización social para exigir al Gobierno central que cumpla los compromisos adquiridos y acelere la ejecución de la A-68, que en los últimos meses ya ha llevado a Alcañiz, La Puebla de Híjar y Pina de Ebro.
