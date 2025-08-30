Las zonas agrarias reciben más vecinos migrantes

La zona Este de Aragón, sobre todo en las comarcas agrarias cercanas a Cataluña, y el entorno de las Cinco Villas, concentran la mayor parte de mano de obra extranjera de la comunidad. En la mayoría de estos municipios se supera una afiliación a la Seguridad Social del 25% de personas de nacionalidad extranjera sobre el total de afiliaciones, según los datos proporcionados el pasado mes de julio por el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest). La media para Aragón es del 18,14%.

La evolución a lo largo de la última década muestra un aumento significativo en la presencia de esta mano de obra en la mayoría de los municipios, lo que refleja su creciente importancia para la economía de la comunidad, especialmente en zonas rurales y en sectores específicos como el turismo o los cuidados. En 2015, Aragón contaba con aproximadamente 58.877 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, lo que ha supuesto un crecimiento interanual del 5,11%.

Comarcas como el Bajo Aragón-Caspe destacan con un 28% de su padrón compuesto por vecinos de origen extranjero según las cifras del comienzo del año. Con más de 4.300 personas de esta procedencia en una población de 15.000, la mano de obra extranjera se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo de la agroindustria llegando a concentrar hasta el 80% de la mano de obra.

Fenómenos similares, con más del 20% de población migrante, se dan en Valdejalón, el Campo de Cariñena o La Litera. De forma parecida, pero en menor medida, la población extranjera es una mano de obra imprescindible en comarcas como el Cinca Medio, la Comunidad de Calatayud y el Matarraña. Y eso sin contar la población flotante que se desplaza en función del calendario laboral.

Aunque los datos muestran una clara concentración en las zonas agrícolas, la contribución de los extranjeros va más allá del campo. El sector servicios también se ha beneficiado enormemente de esta mano de obra, especialmente en áreas turísticas. Municipios como Jaca, Benasque o Canfranc cuentan con un gran número de vecinos extranjeros que trabajan en este ámbito, una realidad que se hace aún más evidente durante los meses de verano con el aumento de la actividad turística. En La Ribagorza la afiliación, según el Iaest, supera el 20%.

El rango de presencia extranjera que representa la media aragonesa, entre el 10% y el 18,14%, abarca la mayor parte del territorio de la comunidad. Los municipios en esta categoría muestran una alta densidad en el centro de la provincia de Huesca y en las zonas aledañas a la ciudad de Zaragoza.

Por el contrario, los porcentajes más bajos, entre el 5% y el 10%, se observan en municipios más aislados. Las áreas con menos del 5% de afiliados extranjeros son las más dispersas y se concentran principalmente en el sur de la comunidad, en la provincia de Teruel.

El perfil de los nuevos trabajadores extranjeros también está cambiando y en las grandes ciudades, según la estadística autonómica, se detecta una afiliación de trabajadores llegados de fuera de entre el 10% y el 18,14% en sectores más diversos que en el resto de la comunidad. El trabajo se centra principalmente en empleados del hogar, administrativos o servicios auxiliares.