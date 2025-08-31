215 pasajeros de tren, afectados por una avería en una subestación eléctrica entre Flix y Fabara
Se vieron perjudicados tres trenes de Media Distancia, dos que cubrían la línea entre Zaragoza y Barcelona y otro entre Caspe y Barcelona
La circulación de trenes entre los municipios de Flix (Tarragona) y Fabara (Zaragoza) -- que había sido interrumpida este domingo por una incidencia en subestación eléctrica-- ha sido restablecida.
"Se ha restablecido la circulación entre Flix y Fabara. Los trenes detenidos reanudan la marcha", ha trasladado Adif a través de un mensaje en la red social 'X', en referencia a tres trenes de pasajeros de Media Distancia que circulaban por dicho trayecto y que habían tenido que ser detenidos cerca de Flix y de Riba-Roja. Dos cubrían la línea Zaragoza - Barcelona y otro, entre Barcelona y Caspe y ha afectado a 215 pasajeros.
Según informaba la empresa pública, el corte --que recaía sobre la línea convencional entre Zaragoza y Reus-- se debía a una falta de tensión en la catenaria provocada por la avería en subestación eléctrica.
