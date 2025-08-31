Ansó muestra con orgullo al mundo su rico patrimonio en el Día del Traje Ansotano

Ansó celebra hoy con orgullo el Día del Traje Ansotano, una fecha marcada en el calendario en la que ansotanos y visitantes se adentran en el pasado para recuperar y ensalzar un rico patrimonio textil y etnográfico único en el mundo. Este 31 de agosto, la localidad ha recuperado la diana floreada, que a las 8.30 horas de este domingo ha supuesto el inicio de los actos del día grande de una fiesta que ha congregado a vecinos y visitantes desde el pasado viernes, con distintas actividades programadas, con música, teatro y danza, además del esperado desfile en el que los trajes se muestran en todo su esplendor.

Desde primera hora de la mañana, los rincones de Ansó han ido transformándose en el mejor escaparate posible para un patrimonio único en el mundo, el del traje ansotano en todas sus vertientes. Una tradición que se conserva en el tiempo y que no deja indiferente a nadie que lo descubre por primera vez, con los rincones en los que se recrean los usos y costumbres de antaño en este valle fronterizo con Francia.

Así, el traje ansotano está considerado como uno de los más ricos y antiguos de España. En esta jornada, como es habitual, los visitantes pueden descubrir las distintas versiones del traje, de trabajo, de fiesta, de cristianar, con faxadero verde (diario), periquillo (confirmación), de novia, de cofradía… También, se puede descubrir cómo se preparan las mujeres ansotanas para este día tan especial, y comprobar lo laborioso de la puesta del traje y todos sus complementos y tocados.

Un programa de actividades para mostrar un patrimonio que sigue vivo

Las actividades comenzaron ya el pasado jueves, con los bailes tradicionales con "Estreudes" en la plaza Domingo Miral. El viernes, se celebró una ronda de jotas por todo el pueblo y, este sábado, se estrenó la obra “Yo, Pyrene” de la compañía Dingolondango, en ansotano.

Este domingo, la tradicional comida de migas en la Fuente Alta ha dado paso al retso de actividades en el casco urbano. A las 11.30 horas, como es tradición, la alcaldesa de Ansó, Monserrat Castán, realiza el saludo a todos los asistentes desde el balcón del ayuntamiento y, seguidamente, se realiza el momento más esperado, la presentación de los trajes en desfile en la plaza Domingo Miral. A continuación, tendrá lugar la misa cantada por la Coral Ansotana y el Baile del Alacay, en la plaza de la Fuente. Ya por la tarde, después de la comida de hermandad, la jornada culminará de nuevo con un espectáculo de jotas, 'Sentidos', de Roberto Ciria y su compañía.

Desde Ansó, los vecinos celebran con orgullo la jornada, pero reconocen que este año, con un 31 de agosto dominical en el que se celebra también el final de la operación retorno tras las vacaciones estivales, hay menos afluencia de la habitual. "El aviso por tormentas y lluvia tampoco ha ayudado a que venga la gente", comentan.

Como es habitual, una delegación francesa del vecino valle del Aspe está participando en la jornada. Por parte de las instituciones aragonesas, el director general de Medio Natural, Caza y Pesca del Gobierno de Aragón, Alfonso Calvo, así como los diputados de la Diputación Provincial de Huesca, Carlos Sampériz, Álvaro Bescós y José Cebollero, están participando en la LIV edición del Día del Traje Típico Ansotano, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional.