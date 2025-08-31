Arranca un nuevo curso con la vertebración territorial como apuesta

El fútbol regional aragonés está de celebración. Tras alzarse con el trofeo de la pasada edición de la Copa de Regiones de la UEFA, la nueva temporada, a punto de comenzar, arranca con ilusión por seguir aumentando el palmarés y la reputación del deporte rey de nuestra comunidad.

El gol de Torcal en el minuto 119 no solo le valió a la selección aragonesa para conquistar el torneo, sino también la Medalla al Mérito Deportivo del Gobierno de Aragón, entregada a los campeones por Jorge Azcón.

Ahora queda poco ya para el comienzo de un nuevo curso para los jugadores de todas las categorías, que aguardan con las pilas recargadas tras el parón de verano. Pero solo tendrán que esperar una semana más. El día 7 de septiembre se iniciarán las competiciones oficiales correspondientes a la categoría regional, a excepción del grupo 4 de 1ª Regional, cuya fecha de inicio será el 21 de septiembre.

El fin de semana del 13 de septiembre abrirán las competiciones de Juvenil Preferente, Primera Juvenil, División de Honor Cadete, Primera Cadete, Segunda Cadete, División Honor Infantil, Primera Infantil, Segunda Infantil, Alevín Preferente, Primera Alevín, Benjamín Preferente, Primera Benjamín y Regional Preferente Femenina.

Una semana más tarde darán comienzo las competiciones de fútbol sala: la Autonómica, la 1ª y la 2ª Autonómica Femenina, la 1ª y la 2ª Autonómica Juvenil y la 1ª y la 2ª Senior Local.

La cuenta atrás ha comenzado para un fútbol aragonés que ronda las 50.000 licencias entre quienes juegan, arbitran, entrenan o prestan atención sanitaria en los campos aragoneses.

Algunos conjuntos, sin embargo, ya han comenzado las competiciones. Es el caso de los equipos oscenses que disputaron la Copa de la Diputación Provincial de Huesca y los que participan en la fase territorial de la Copa RFEF. Estos son solo los primeros de los más de 33.600 partidos oficiales que se disputarán en Aragón esta temporada.

Las competiciones oficiales comenzaron en agosto con la disputa de la Copa de la Diputación Provincial de Huesca. / Federación Aragonesa de Fútbol.

Como indica Manuel Torralba, presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF), «el fútbol es un verdadero vertebrador del territorio en este aspecto: las competiciones de fútbol base y regional son actividades que movilizan a personas de todas las edades atraídas por el juego y los valores deportivos. Pero además promueven la convivencia entre chicos y chicas de diferentes clubes y municipios y dan vida al territorio aragonés a lo largo del curso. Los equipos, sus familias y aficionados se desplazan cada fin de semana para acompañar a los clubes, creando una marea de entre 150.000 y 200.000 personas».

«Desde la RFAF -continúa- tenemos la responsabilidad de que esto salga lo mejor posible durante el año, por lo que trabajamos para que este movimiento sea realmente motivador y para ello, esta temporada 25-26 hemos incorporado cambios y mejoras en algunas competiciones y categorías del fútbol base, juvenil y femenino».

Reestructuración en Infantil y Cadete

A partir del 13 de septiembre, momento de la puesta en marcha de varias de las competiciones, se iniciará una reestructuración de las categorías Infantil y Cadete con la que se quiere unificar todas las estructuras de competiciones en fútbol base y mejorar la competitividad entre los equipos. De esta forma, en la campaña 2025/2026 se ponen las bases para que, a partir de la próxima temporada 2026/2027, las divisiones a las que se accedan por méritos deportivos cuenten con 16 equipos.

En ese momento, además se creará una categoría intermedia, la Autonómica, en Infantil y Cadete que dispondrá de dos grupos en los que participarán, según la zona geográfica, equipos de todo el territorio aragonés.

En línea con esta nueva organización, ya para la presente temporada, se actualiza Segunda Juvenil y Tercera Cadete en Zaragoza, así como las últimas divisiones de Cadete e Infantil de Huesca, Teruel y Zaragoza, con la implementación de cambios ilimitados, flexibilizando la normativa anterior y abriendo los partidos a un mayor número de jugadores.

Nueva categoría de fútbol 7 femenino

El fútbol femenino también se actualizará con la nueva estructura por categorías para que las diferencias de edad en la base sea menor que en la Regional. En este sentido, se crea una nueva categoría de Fútbol 7 con la que se quiere motivar a las jugadoras a partir de 15 años y adaptar los equipos a la realidad de los municipios aragoneses. Además, la nueva estructura se adapta a las competiciones de comunidades punteras en Futfem, favoreciendo a las selecciones Sub-12, Sub-14 y Sub-16 que fueron modificadas la temporada pasada.

Esta temporada, además, se multiplicarán las jornadas de 'Playmakers', un programa con el que se quiere incentivar a las más pequeñas a la práctica del fútbol. Este proyecto se desarrolla con material didáctico específico creado gracias a la colaboración entre la UEFA y Disney.

Novedades en fútbol sala

La temporada 2025/2026 marcará un punto de inflexión para el fútbol sala, con importantes novedades impulsadas para reforzar el crecimiento sostenido de la modalidad y consolidar a Aragón como referente en el ámbito nacional. De hecho, la nueva campaña cuenta con el mayor número de equipos aragoneses en competiciones nacionales de la historia, que abarcan desde la Segunda División hasta la División de Honor Juvenil (DHJ).

Como iniciativas, cabe reseñar la actualización y modernización de las competiciones, que incluirán fases finales diseñadas para potenciar el espectáculo deportivo y la formación integral de los jugadores; el impulso al fútbol sala femenino, mediante la consolidación de las selecciones territoriales y la puesta en marcha de nuevos proyectos de formación y captación, especialmente orientados a acercar el fútbol sala a poblaciones rurales; o la institucionalización de fechas para la Copa Aragón Masculina y Femenina, que se disputarán en septiembre y darán el pistoletazo de salida oficial de la temporada.

Además, el tradicional Torneo de Reyes experimentará una importante transformación, ampliando su estructura y mejorando su proyección.

El prestigio se obtiente con un fútbol más inclusivo

La Federación Aragonesa de Fútbol está impulsando el crecimiento y el reconocimiento nacional del fútbol aragonés. Algo que no se consigue solo ganando partidos, también haciendo que el fútbol llegue a más personas. La temporada pasada se pusieron en marcha distintas iniciativas para llevar los beneficios del deporte a colectivos que no tienen acceso a la competición y este curso estas citas se consolidan en el calendario.

Una de ellas, la Liga Di, volverá a reunir a una decena de equipos formados por jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual. Diferentes entidades sociales se han coordinado para promover el juego de una forma similar a la que se hace en las competiciones oficiales. También ha saltado a la competición el primer equipo aragonés en el Torneo Intercentros Penitenciarios, organizado por la RFEF, después de un año de entrenamientos en el centro penitenciario de Zuera.

A partir del mes de septiembre la RFAF seguirá desplegando su Plan de Responsabilidad Social con proyectos como el 'Walking Fútbol', para personas mayores que no pueden practicar un deporte de alto impacto como el fútbol convencional, o el programa 'Nadie sin fútbol' de apoyo a niños y niñas que por cuestiones económicas o de otra índole, no tienen acceso a esta actividad deportiva.