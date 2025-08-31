Cerca de 1.400 estudiantes aragoneses partirán de Erasmus durante este curso: estos son los destinos más populares

Se acerca septiembre y el programa Erasmus ya esta a la vuelta de la esquina para los estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Los afortunados que se van lo tienen casi todo listo y se preparan ya para lo que será su nueva vida. Este año son casi 1.400 los alumnos que parten a diferentes destinos de Europa y serán 607 los extranjeros que vendrán hasta la capital aragonesa.

El número de estudiantes que parten este curso es mayor al del año pasado, que se situaba en los 1.293 universitarios. Sin embargo, los destinos más comunes siguen siendo los mismos. A la cabeza se encuentra, una vez más, Italia, seguida de Polonia, Portugal, Francia y Alemania.

A Italia se irán 458 personas de la Universidad de Zaragoza y Gisela de Mur, estudiante de Periodismo, es una de ellas.Ha elegido como destino Verona, la romántica ciudad de Romeo y Julieta. Se irá en febrero para cursar cuatro meses en la Università degli Studi di Verona. «Lo escogí más que nada porque a mí Italia siempre me ha gustado un montón, es un destino que cuando fui de vacaciones con mis padres me enamoró y, además, soy celíaca e Italia es uno de los países que más opciones sin gluten ofrecen y más controlado lo tienen», explica la joven.

Con respecto a los demás destinos, «Italia era el que más respondía a mis necesidades», añade Gisela. En esta nueva experiencia, esta estudiante de periodismo espera «conocer a gente nueva, pasarlo bien, conocer la cultura y cómo llevan allí el periodismo». A pesar de las ganas que tiene de irse, Gisela teme «llegar allí y no saber relacionarse». «Al final tampoco hablo mucho italiano, entonces lo que más miedo me da es no superar mis expectativas».Entre las complicaciones, la joven explica que las que ha tenido están relaciondas con el alojamiento. «La idea principal que yo tenía era irme a una residencia, pero aparte de que el precio es bastante elevado, nos han puesto pegas para ir un trimestre. Además, hay pocas residencias tiene pocas plazas. Al final me voy a alojar en un piso compartido con unas compañeras de aquí de Zaragoza y tampoco ha sido fácil encontrarlo», asegura.

Braga

Al tercer destino más solicitado este año se va Ainhoa Muniesa. «Elegí la ciudad de Braga, en Portugal, por que tenía las dos características que buscaba: un sitio en el que me pueda relajar y disfrutar sin la necesidad de hacer planes constantemente, pero en el que también haya ambiente universitario».

Ainhoa, estudiante de tercero de Periodismo busca de esta experiencia «desconectar y alejarme de mi ciudad natal por mucho que me guste». En cuanto a sus preocupaciones, Ainhoa asegura no tener ningunaconcreta . «Seguro que me encuentro con situaciones complicadas a las que me tenga que enfrentar, pero lo veo como parte de la experiencia», dice.

Toulouse

El quinto destino más reclamado este año, Francia, es el destino de Jesús Santarromana, un joven estudiante de Magisterio que parte este mismo domingo. A pesar de que su primera opción fue Bruselas, Jesús viaja ahora el país galo con muchas ganas. «Toulouse tenía muchas comodidades», aclara. De esta experiencia espera «vivir la vida universitaria independizado, además de tener mejor nivel de francés». «Quiero hacer muchos planes y viajes, quiero vivir nuevas experiencias que no podría tener en mi ciudad», asegura. A pesar de sus altas expectativas, Jesús teme estar solo. «No poder pedir ayuda a nadie al estar solo y con los franceses también me da miedo el hablar, por no tener ese acento nativo o que no quieran entenderme y acabar teniendo un rechazo de su parte», reconoce. En su proceso de trámites Jesús pasó por algunos problemas. «Yo insistí en que mandaran la carta de confirmación y la universidad me dijo que no estaba ni inscrito», recuerda ahora. Sin embargo, ese problema se solucionó gracias a la ayuda de su tutora de destino. Este mismo domingo Jesús llegará a su nueva residencia en Toulouse, donde pasará el resto del año disfrutando de la experiencia y sobre todo, mejorandosu nivel de francés. «Lo necesito para que me ayude con mi futura profesión como profesor de francés», manifiesta.

Regensburg

Y de Francia a Alemania, el sexto destinomás solicitado en la Universidad de Zaragoza. Allí se va Laura Jiménez, estudiante de Periodismo que pasará su tercer año de carrera en Regensburg, una ciudad en el sur de Alemania, cerca de Múnich. Ella, al igual que Jesús, eligió el destino por el idioma. «Sé alemán porque lo estudié en el colegio y además Alemania es un país que me gusta bastante por su cultura y me apetecía descubrir una ciudad nueva», declara. Laura quiere aprovechar el Erasmus para salir de casa. «En la universidad, cuando entré, yo quería estudiar una carrera en otra ciudad para poder irme de casa y probar algo nuevo, pero finalmente no pude. Así que el Erasmus va a ser como lo que no conseguí en primero de carrera», explica.

Oslo

Por último, a un destino menos común se va Adriana Pérez , que en enero de 2026 irá a Oslo, Noruega. Eligió este destino «porque entre todas las opciones que nos ofrecía la universidad, en concreto nuestra facultad, era el destino más exótico, menos habitual, y me llamó mucho la atención». Lo que más desea Adrianaes «conocer a gente nueva, vercómo es hacer vida en un país tan distinto al nuestro, cómo enfrentarme a menos 10 grados todos los días, pero sobre todo vivir la experiencia completa del Erasmus. Y obviamente habrá que estudiar un poco también».

Los destinos son variados y sus opiniones también, sin embargo, todos buscan esa experiencia única que tanto les han prometido sus compañeros que vivieron el Erasmus antes que ellos. Y es que, sea por idiomas o por tranquilidad, cada uno ha escogido el destino que más encaja con ellos para vivir un año inolvidable.