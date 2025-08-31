Del conflicto de Sijena al impulso a la gigafactoría de Stellantis: los deberes del Gobierno de Azcón para el curso que empieza

El nuevo curso político comienza con una larga lista de deberes para el Gobierno de Azcón. En estos primeros meses, deberá concretarse la llegada de los bienes de Sijena desde el MNAC, el desarrollo de alojamientos y el lanzamiento de la gigafactoría de baterías en Stellantis (Figueruelas), la creación del consorcio de bomberos autonómico, la acogida para los menores migrantes, el impulso a los centros de datos pendientes, las anunciadas rebajas fiscales o la construcción de más viviendas públicas. La lista es larga para esta segunda mitad de la legislatura.

Proyectos empresariales pendientes

Jorge Azcón ha basado buena parte de su relato político en la llegada de inversiones milmillonarias a la comunidad que deben seguir concretándose. En las últimas semanas se han publicado los PIGAs de las inversiones de AWS y Blackstone, pero están por definirse las de Microsoft y Box2Bit. Más allá de estos proyectos, Azcón tiene el reto de trasladar ese crecimiento a la ciudadanía.

Las reformas fiscales anunciadas

El líder del PP llegó al Pignatelli tras una denuncia constante desde la oposición del «infierno fiscal» que era la comunidad bajo el mandato del socialista Javier Lambán. Pero en los dos primeros años de legislatura no ha desplegado las rebajas prometidas, y sigue pendiente la extensión de las rebajas en Sucesiones al grupo 2 de contribuyentes.

La gigafactoría y los alojamientos

En los próximos meses, está previsto que lleguen a Figueruelas y su entorno unos 2.000 trabajadores de origen chino para levantar la gigafactoría de baterías proyectada por Stellantis y CATL, que generará a su vez varios cientos de empleos cuando esté a pleno rendimiento. El Gobierno de Aragón lleva meses trabajando junto a las compañías y los municipios del entorno para buscar la fórmula de alojar a tal volumen de trabajadores en una zona sin apenas oferta de viviendas. Todo apunta que la solución será un alojamiento con viviendas prefabricadas. A este reto se suma el desarrollo del Plan Aragón Más Vivienda de la consejería que dirige Octavio López, que ha impulsado por ahora la construcción de 2.000 viviendas, pero se marcó el reto de que fueran 4.000 para el final de la legislatura

El Hub de Defensa

El Gobierno del PP quiere diversificar los sectores estratégicos de la economía en Aragón y ha elegido el de la Defensa y la seguridad como prioritario. El 10 de septiembre se presentará en Zaragoza el hub, en el que irán de la mano el Ejecutivo aragonés, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Delegación del Gobierno de España en Aragón, el Ministerio de Defensa, más de 60 empresas y los clústeres aeronáutico (Aera), tecnológico (Tecnara) y logístico (Alia).

Los bienes de Sijena

Esta primera semana de septiembre concluye el plazo legal para que el consorcio del Museo Nacional de Arte de Cataluña presente su propio cronograma para la devolución de las pinturas murales y profanas de Sijena. El Gobierno de Aragón estableció un plazo de 7 meses para el retorno, que debería ejecutarse en cualquier caso en este mandato tras la sentencia judicial firme.

La acogida de menores migrantes

Este mismo martes, un encuentro interministerial marcará el inicio de los traslados de los menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas que no se encuentran en contingencia migratoria. Desde el Gobierno de Aragón volverán a recurrir este reparto, pero mientras esté vigente, debe garantizar la atención digna de los más de 250 menores que está previsto que lleguen. Pese a ello, todavía no ha confirmado tener listas las 441 plazas que ha determinado el Gobierno de España como su «capacidad ordinaria».

La gestión de las emergencias

En una legislatura en la que la gestión de las emergencias se ha politizado, el Gobierno autonómico quiere crear el consorcio autonómico de bomberos con todos los cuerpos de las tres provincias y un nuevo Centro de Emergencias. Es uno de los proyectos que deberían ver la luz en estos próximos meses y en el que buscará el consenso con otras administraciones.