Así es el Cañón Rojo de Teruel, el idílico paraje en el que han grabado anuncios Johnny Depp, Úrsula Corberó o Megan Rapinoe

Muchos lo consideran el Cañón del Colorado aragonés, pero todo el mundo coincide en que el sitio es precioso y una maravilla de la naturaleza. Y como tal, tanto el mundo del cine como de la televisión ha echado el ojo en varias ocasiones y ha sido un plató y con grandes estrellas.

El Cañón Rojo de Teruel, también llamado Rambla de Barrachina, está junto a la propia ciudad de Teruel, a muy pocos kilómetros. Es un terreno árido, puramente del oeste de Estados Unidos, de tonos rojizos y amarillentos que cambian en función de la luz natural.

La erosión del agua y el viento reinante en la zona ha dejado una postal preciosa de paredes verticales con grandes surcos de piedra arcillosa.

Se puede simplemente visitar, contemplar y disfrutar, pero también tienes la opción de realizar una ruta circular de unos 11 kilómetros que te llevará entre tres y cuatro horas.

Lugar de rodaje

Hace pocos meses se puso en el mapa ya que el actor Johnny Depp estuvo grabando un anuncio para Dior aquí. Aterrizó en el Aeropuerto de Teruel en helicóptero y fue recibido por su director, Alejandro Ibrahim.

También la actriz Úrsula Corberó y la ahora exfutbolista Megan Rapinoe, Balón de Oro de fútbol, protagonizaron una campaña de Shiseido en su campaña 'Power is you' en la que sale el Cañón Rojo de Teruel.

Además, Nutella empleó una imagen de la Rambla de Barrachina en su campaña 'Lo bueno lo tenemos en casa' y Equinox, compañía de gimnasios norteamericana, también usó este escenario.

También se han grabado películas, como 'Lo carga el diablo' o 'Pobre diavolo', y la banda Rels, de Ibiza, grabó un videoclip.