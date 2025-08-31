La mitad de los partidos políticos de Aragón celebran congresos este otoño: ¿habrá cambio de líderes?

La mitad los partidos aragoneses vivirán entre este otoño e invierno un momento de renovación. No solo empieza un nuevo año político, sino que para muchos partidos este curso 2025-2026 supone también afrontar los procesos internos que marcan sus respectivos estatutos. Salvo el PSOE, que selló su renovación en junio tras cambiar los liderazgos provinciales y el autonómico con Pilar Alegría al frente, el resto vivirá congresos y asambleas que pueden desembocar –o no– en cambios de liderazgo. Este será el primer curso político completo con el liderazgo de Alegría en el PSOE.

El PP de Jorge Azcón celebrará su congreso entre finales de año y principios de 2026, según confirman fuentes de la formación. El actual presidente goza de un sólido mandato y es muy previsible que se trate de un proceso de candidato único, casi de aclamación, y que podría servir para impulsar una hipotética candidatura electoral si se adelanta la cita con las urnas en Aragón. Después, el PP renovará sus órganos provinciales.

Antes, el PAR vivirá un nuevo cónclave, el 26 de octubre, el llamado "Congreso de la Refundación" después de cuatro años de conflicto interno en el que el partido aspira a renacer después de sufrir varias escisiones. Su actual líder y diputado autonómico, Alberto Izquierdo, ya expresó su intención de volver a presentarse.

También este otoño, pero a finales del mes de noviembre, IU Aragón tiene previsto celebrar su Asamblea autonómica el día 25, para preparar "una izquierda fuerte y movilizada por la paz, la justicia social y contra la corrupción". Su actual coordinador autonómico y diputado, Álvaro Sanz, está al frente de la formación desde 2017, tras renovar su liderazgo en 2021, y no ha desvelado si repetirá. "Primero la política, después las personas", señala.

Asimismo en el ámbito de la izquierda, Podemos Aragón todavía no tiene fecha para celebrar una Asamblea Ciudadana que le permita dotar de un liderazgo sólido al partido, que se mantiene con una gestora tras la renuncia de su exlíder, Maru Díaz, después de las elecciones autonómicas de 2023. Según Pilar Gimeno, portavoz del equipo gestor, "por ahora, el foco está puesto en seguir trabajando desde los territorios" y tomarán la decisión sobre la asamblea "de forma democrática, escuchando a la militancia y con los tiempos que nos marcamos como organización". Mientras, siguen rotas las relaciones con su diputado autonómico, Andoni Corrales.

En el centro del tablero, a Aragón-Teruel Existe no le toca cambiar sus órganos hasta noviembre de 2026, dentro de más de un año. La formación heredera de Teruel Existe sigue trabajando en su expansión territorial y su líder, Tomás Guitarte, todavía no ha tomado una decisión sobre su continuidad. "No son decisiones que se tomen a tan largo plazo. Y si repito o no repito lo decidirá la Asamblea General en su momento", explica.

Otros partidos ya han realizado sus procesos internos esta legislatura. Es el caso de Chunta Aragonesista, donde celebraron su Asamblea en marzo de 2024, cuando fue reelegido como presidente Joaquín Palacín. Y en el caso de Vox, sin estructura orgánica autonómica, es el Comité Ejecutivo Nacional el que decide cuándo tiene que hacer cambios en sus provincias, sin seguir una periodicidad preestablecida. Su líder, Alejandro Nolasco, sigo como presidente del Comité de Teruel.