El nombre de niño aragonés que esta de moda entre los jóvenes

En el mapa de los nombres que hablan con identidad, raíces y territorio, hay algunos que, aunque son discretos, son profundamente simbólicos para quien los lleva uniéndolo a su tierra. En el caso de este nombre es una variante aragonesa del nombre común "Javier".

Javier proviene de Navarra, más concretamente de su topónimo "Xavier", que da nombre al pueblo natal del santo "San Francisco Javier". Xavier es un nombre que tradicionalmente proviene del euskera antiguo. Con el paso del tiempo "Etxeberri" que significa, "etxe", casa y "berri", nueva (casa nueva), derivo a Xabier y luego adaptándolo al castellano a Javier.

El responsable de la popularidad del nombre fue dicho santo, misionero jesuita navarro y cofundador de la compañía de Jesús. El 3 de diciembre se celebra su festividad, y en Navarra es día festivo regional.

Su variante aragonesa está de moda

Chavier es la variante aragonesa del nombre Javier y su uso está especialmente vinculado a las provincias de Zaragoza y Huesca, donde se mantiene de forma afectiva, popular y dialectal. Ahora se pone de moda más que nunca y ya hay 48 personas que se llaman así con una edad media bastante joven, de 28 años.

Este nombre proviene de la variación lingüística del original. En aragonés, el fonema "X" se adapta a la pronunciación aragonesa como "Ch", lo que da lugar a Chavier. En este caso, “Chavier” sería la forma castellanizada desde el aragonés medieval, preservando una fonética diferenciada del castellano moderno. En los textos antiguos se reconoce como un nombre propio y reflejado en el habla local.

En cuanto al ámbito religioso, la devoción a San Chavier (forma popular para referirse a San Francisco Javier en Aragón) fue muy fuerte, especialmente en el Alto Aragón. Las romerías, cofradías y capillas dedicadas al santo ayudaron a expandir esta variante.