Periodistas de Aragón se concentran este lunes contra el asesinato de compañeros de profesión en Gaza

La Asociación de Periodistas de Aragón se concentrará de nuevo este lunes, 1 de septiembre, para alzar la voz contra el asesinato y la "persecución brutal" de compañeros de profesión en la Franja de Gaza por parte del Ejército de Israel, así como por la situación en general en este enclave palestino.

Con este acto, al que invitan a participar a todos los medios y profesionales de la comunicación, los periodistas aragoneses se unen a la iniciativa internacional de Reporteros Sin Fronteras y Avaaz Acción Internacional, a la que también se ha sumado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). La convocatoria es a las 12.00 horas en la plaza España de Zaragoza, la plaza San Juan de Teruel y la plaza Navarra de Huesca.

El objetivo de esta convocatoria es aumentar la presión internacional para poner fin a los ataques selectivos contra periodistas en Gaza por parte del ejército israelí y exigir el acceso sin restricciones de la prensa internacional a la Franja.

250 periodistas asesinados y 60.000 víctimas mortales

En solo diez meses, 250 periodistas han sido asesinados en Gaza. "Nunca, en ninguna guerra de la historia moderna, se había registrado una masacre semejante contra el periodismo", han remarcado desde la asociación profesional, recordando que, hace apenas unos días, el reportero de Al Jazeera Anas al-Sharif fue asesinado junto a otros cinco compañeros mientras se refugiaban en una tienda de campaña frente al hospital Al-Shifa.

Desde Reporteros Sin Fronteras han impulsado también un apagón global de portadas, al que se ha sumado Periodistas de Aragón, lo que implicaría, para la prensa escrita, una publicación de una portada en negro con un mensaje exigiendo medidas o, para la televisión, la difusión de una pantalla en negro de 30 segundos con el mensaje 'Si el ejército israelí sigue asesinando periodistas, a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte'.

En los medios digitales se propone incluir un 'banner' o una pantalla completa en la página de inicio con un mensaje sencillo exigiendo medidas, mientras que en radio se ha solicitado difundir una 'voz en off', un metrónomo, un contador o un 'mic check' acompañado de un mensaje explicando la situación y exigiendo una solución.

Asimismo, desde la entidad han expresado la importancia de difundir este mismo contenido en las redes sociales de los medios participantes, así como de contribuir con editoriales o artículos de opinión que amplifiquen el llamamiento.

"Esto no es solo un ataque contra nuestro oficio, sino un genocidio contra el pueblo palestino. Desde octubre de 2023, más de 60.000 personas han muerto y más de 120.000 han resultado heridas, la mayoría mujeres y niños. Hospitales, escuelas y viviendas han quedado reducidas a ruinas, y toda una población está siendo sometida al hambre y a la expulsión forzada", han concluido desde la asociación, reivindicando "el derecho a la verdad, a la libertad de prensa y a la vida misma".