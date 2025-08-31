El pueblo de Zaragoza en el que podrás visitar una de las cascadas más bonitas de España

Aragón está plagado de rincones encantadores y preciosos que en muchos casos son desconocidos. Aunque tendemos a pensar que las cascadas más bonitas de la comunidad se encuentran en terranos más escarpados y en las montañas, tanto de la provincia de Huesca como de Teruel, en verdad una de las fotografiables y preciosas está en Zaragoza.

Está situada en pleno Calmarza, cerca de Jaraba, lo cual ya da pistas del entorno idílico en el que se asienta. Se trata de un pueblo muy pequeñito, de 58 habitantes, y está situado en un meandro del río Mesa y se podría decir que es una localidad de contrastes.

Por un lado, tiene la cascada y está bañado por el río Mesa, pero a la vez en sus alrededores tanto el suelo como la vegetación es seca y árida.

El Pozo Redondo de Calmarza pertenece a la ruta de las cuatro cascadas del río Mesa, que discurre entre Guadalajara y Aragón. La primera está Villel de Mesa, la segunda en Algar de Mesa, la tercera es la de Calmarza y la última, en Ibdes.

Cuenta con un bonito mirador de madera en el que podrás contemplar el salto del río Mesa y relajarte con el sonido del agua. Pero si quieres más aventura y disfrutar más de la naturaleza puedes ascender hasta el Mirador de los Buitres, donde podrás contemplar el vuelo de estas aves y además el cañón del río.

A unos kilómetros, entre Jaraba y Calmarza, también tienes la opción de hacer una ruta por el cañón del río Mesa, por lo que la zona ofrece multitud de opciones de ocio y naturaleza. A ellas hay que sumar los balnearios de Jaraba y, un poco más alejados, el Monasterio de Piedra y la Laguna de Gallocanta.