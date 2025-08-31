Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza: "Nos preocupa la calidad de las universidades que puedan venir"

Va a ser su primer curso completo como rectora. ¿Da tiempo a imprimir una marca o una forma de hacer las cosas en este tiempo?

Diría que sí. Aunque obviamente tenemos muchos proyectos que queremos sacar adelante que requieren de bastante tiempo. En estos meses ya se están viendo acciones impulsadas por el nuevo equipo. Los grandes cambios se comenzarán a ver el próximo curso, en el 26/27.

¿Ser la primera mujer rectora marcará estos proyectos?

No estoy aquí por ser mujer, estoy aquí por mi experiencia profesional y mi dedicación. Dicho esto, además soy mujer. Y ser la primera mujer en un puesto en el que se han encadenado tantos gobiernos de hombres durante centenares de años se puede notar. Pero en realidad el proyecto es fruto de mi experiencia profesional y de mi equipo.

¿Cuáles son estos proyectos en los que trabaja para dentro de dos cursos?

Tendremos alguna nueva titulación que todavía no podemos anunciar, porque estamos trabajando en su desarrollo. Lo haremos de la mano del Gobierno de Aragón. También habrá nuevas microcredenciales, algunas de las cuales ya están presentadas.

¿Esta es una forma de avanzar en ese reto de flexibilizar los estudios?

Vamos a trabajar en nuevos grados, porque la Universidad de Zaragoza tiene capacidad de acogerlos en sus diferentes campus. Pero también vamos a apostar por los formatos de máster y las microcredenciales. ¿Por qué? Pues porque nos permiten más flexibilidad, tanto por el tiempo en el que se imparten como en el periodo que se necesitan para prepararlos.

¿Los nuevos cambios irán ligados al nuevo panorama inversor que anuncia el Gobierno de Aragón?

Es algo en lo que ya estamos trabajando. Este curso que empieza no tenemos nuevos grados, pero hemos aumentado las plazas de ingenieros informáticos, tanto en el campus de Zaragoza como en el de_Teruel. También se ha mejorado el Grado de Ingeniería Electrónica y Automática. Al igual que en Física o Matemáticas. Estamos trabajando prestando especial atención a los centros tecnológicos. Por ejemplo, en el desarrollo de Inteligencia Artificial hemos lanzado ya títulos más flexibles, más cortos, porque son los que podemos proyectar de una forma prácticamente inmediata.

¿Esta apuesta se nota en las matrículas?

Todavía no tenemos los datos concretos de matriculación, pues estamos en proceso de llamamientos. Pero sin duda las plazas que hemos aumentado se van a cubrir sin problemas. Tienen mucha demanda. En este momento el 85% de las plazas ya están cubiertas.

"Para poner en marcha nuevos estudios hace falta profesorado, y eso es más financiación" Rosa Bolea — Rectora de la Universidad de Zaragoza

¿Cuándo comenzarán las obras en la facultad de Medicina en Zaragoza?

Esperamos que comiencen en el próximo año. Se ha tenido que modificar el modelo de financiación. En principio vamos a empezar por el edificio B, que era lo que estaba previsto. Será la construcción de ese hospital de simulación, que va a ser puntero. Nos hemos puesto tres años de plazo. Por otro lado, en Huesca también se está avanzando a buen ritmo en las obras de adaptación del edificio. Desde el curso pasado se están impartiendo los seis años del grado y a partir del próximo curso será necesario que su capacidad esté al 100%, así que estará en el primer semestre del próximo año.

¿Cuál es la relación con el Gobierno de Aragón? Este curso tienen que resolver una nueva financiación.

Esperamos que el Gobierno de Aragón nos trate muy bien, porque esa financiación es nuestra línea de oxígeno. Ya hemos iniciado las conversaciones y tenemos planteada la primera reunión del equipo de trabajo para la semana que viene.

¿Qué se le pide?

Bueno, pues nosotros queremos cubrir en esa negociación del gasto básico, digamos, el gasto basal que se llama. Vamos a ver si podemos conseguir cubrirlo al máximo posible. Y también tenemos que tener en cuenta todas estas nuevas titulaciones que queremos poner en marcha. Para eso necesitamos profesorado, es decir, necesitamos financiación. En estos meses que llevamos en el rectorado ya hemos hecho un estudio muy severo de qué es lo que queremos para el futuro, aunque por el momento no podemos aventurar cifras, tenemos que ser prudentes.

Se está anunciando un nuevo ecosistema de universidades privadas bastante inédito para Aragón. ¿Qué opinión le merecen?

Como universidad pública aragonesa podemos decir que en estos veinte años hemos convivido sin problemas con la San Jorge. Hemos tenido una convivencia buena y pacífica en la que ambas hemos podido añadir nuevos grados. Lo que nos preocupa de las que vengan es la calidad de los estudios que pueden ofrecer. Desde esta institución podemos garantizar que todas las titulaciones tienen la máxima calidad posible. Y esta es la forma en la que competiremos con las privadas que puedan venir.

¿Hay dudas sobre la posible calidad de lo que ya se ha anunciado?

Realmente tenemos poca información sobre esas universidades. Pero algo que he podido ir conociendo, bueno... No me gusta hacer juicios de antemano. Y lo único que digo es que mi universidad, la Universidad de Zaragoza, tiene un profesorado que investiga y es puntero en innovación docente. El conocimiento que transmitimos a los estudiantes es de vanguardia.

¿En este contexto hay riesgo de que la universidad se convierta en una especie de formación profesional premium? ¿Que se busquen cosas muy concretas y que se pierda la investigación?

En el caso de la Universidad de Zaragoza, en absoluto. Y la apuesta por las microcredenciales tampoco hay que entenderla así. Aunque sí que es verdad que nosotros tenemos un tejido investigador que no se transfiere a la sociedad en todo su esplendor. Por eso uno de nuestros grandes retos es que podamos trasladar toda esa innovación de vanguardia al conjunto de la sociedad. Y ahí también tenemos que involucrar a los propios estudiantes.

¿Qué novedades van a encontrar estos estudiantes cuando en unos días lleguen a las aulas?

Los estudiantes espero que encuentren un ambiente más participativo, con más protagonismo, con más identidad, que se sientan más Universidad de Zaragoza. Eso lo estamos trabajando desde el Vicerrectorado de Comunicación. También vamos a intentar acompañar a los estudiantes todavía más en salud mental, así como favoreciendo la práctica de deportes y el plan de igualdad. También habrá más actividad cultural en los centros.