Rosa Ruiz, una mujer que lucha contra el cáncer de colon en Zaragoza: "Al oír la palabra ‘cáncer’, te cambia todo"

Hay fechas del calendario que más que tacharse parece que se subrayen de por vida. La que no olvida Rosa Ruiz es la del 26 de diciembre de 2024, día en el que ingresó en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, tras quince días sintiendo “cansancio físico, mucho dolor y sin poder ir al baño”. La realidad es que estaba en la capital aragonesa de paso, puesto que venía a visitar a su hija Jessica desde Venezuela, a la que hacía cinco años que no veía.

En los análisis iniciales ya saltaron las alarmas: Rosa padecía una anemia “muy severa”. Y fue ya a principios de enero cuando, tras varios estudios, le dieron el diagnóstico definitivo. “Me dijeron que tenía cáncer de colon en estadio cuatro con metástasis en la tripa y en el hígado. En ese momento, la cosa era crítica”, señala Ruiz.

Lo cuenta a sus 58 años, a punto de enfrentarse a su decimocuarta quimioterapia, un tratamiento que recibe “cada dos semanas desde enero”, en una sala de espera similar a la que recuerda cuando piensa en la AECC, porque fue ahí donde conoció a personas de la asociación que le dieron “una buena explicación de las ayudas que prestaban”. Aparte del sustento económico que recibe por parte de esta entidad con más de 70 años de historia, Ruiz destaca la ayuda psicológica de la que se beneficia desde junio “una vez al mes”.

“Cuando hablas con un familiar o con un amigo, te dicen: ‘Tú lo vas a superar, no pasa nada’ y no te dejan expresarte lo que estás sintiendo. Conversar con Laura me ha ayudado mucho, te puedes desahogar. Ella me escuchó y esperó a que yo hablara y llorara”, explica Ruiz, quien asegura que el shock es real. “Para todos es un golpe muy fuerte, algo que uno no se espera. Al oír la palabra ‘cáncer’, te cambia todo”.

El poso de la enfermedad, a juicio de Ruiz, no solo afecta psicológicamente a quien la padece, sino que al entorno también le atraviesa ese dolor, algo que la AECC también tiene muy en cuenta. En el caso de su marido, Ramón Pérez, era la segunda vez que el cáncer cobraba protagonismo en su vida, pues él también pasó por uno “hace ya muchos años”.

“Le pegó más fuerte a él, porque salió de la zona de confort en Venezuela abandonando el país. Empezó con negación y después tuvo un proceso de depresión. Ahora se siente mucho mejor con la psicóloga”, sostiene Ruiz. Pero la primera que acudió a un especialista fue la hija de ambos, Jessica. “Me manifestó que empezaba a tener mucha ansiedad y que había pedido ayuda para ir al psicólogo en el centro de salud”, añade.

"Todavía hay momentos en los que uno se quiebra"

El proceso, según cuenta Ruiz, es de todo menos lineal. “Al principio me apareció mucha tristeza, también porque justamente a los meses fallece mi mamá. Tampoco estás en tu país ni en tu casa. Todas esas cosas me llevaron a llorar mucho y a tener ansiedad y algo de depresión”, relata con cierto pesar. ¿Y ahora? “Ya va a hacer un año y todavía hay momentos que uno se quiebra y se cae de nuevo. No es fácil”, declara Ruiz, y destaca como momentos difíciles “los días de antes de la cita con la doctora”, donde aparecen “ese pesar y la angustia de qué va a pasar mañana”.

Sin embargo, Rosa pone un ‘pero’: “Ahorita me siento muy bien. A partir de la quimio 12 me retiraron un químico que me provocaba hormigueo en manos y pies. La doctora me dice que el tumor está estable, que no ha crecido y los niveles tumorales han bajado también considerablemente”.

¿Y mentalmente? “Mucha esperanza, porque estoy aprendiendo a vivir con esto y a sobrellevarlo”, puntualiza. Su alivio en esos bajones consiste en “rezar y escuchar el consejo de la psicóloga”, que no es otro que el de recordarse a ella misma que “está bien llorar y en algún punto caerse”.

Y no duda en mandar un mensaje a aquellos que, como ella, han llenado su vida de renuncias. “Uno mismo tiene que poner esa fuerza y ese valor para seguir adelante. Decirles que todo va a estar bien y que la vida es muy bonita con todas sus cosas”, concluye Ruiz.