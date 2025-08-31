Vuelve la actividad política a Aragón: el presupuesto marca el nuevo curso y decidirá el adelanto electoral

La actividad política regresa a Aragón en un nuevo curso político que será clave tanto para el Gobierno autonómico como para la ciudadanía aragonesa. El mes de septiembre estará marcado por la presentación del techo de gasto para las cuentas de 2026 y de la aprobación de unos nuevos presupuestos –o no– puede depender un futuro adelanto electoral en la comunidad autónoma. El Ejecutivo aragonés tratará de superar su situación de minoría parlamentaria, mirando de nuevo a la ultraderecha de Vox que, con sus siete votos, tiene otra vez el as bajo la manga de la gobernabilidad en_Aragón.

La comunidad autónoma afronta el tercer curso político con Jorge Azcón como presidente aragonés, quien volverá a apuntar a Madrid para hacer política en oposición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los tiras y aflojas en materia de financiación autonómica y política migratoria serán el campo principal de juego en este curso que comienza. La llegada de inversiones milmillonarias, que no cesa, marcará una senda económica que debería sentirse, también, en todos los estratos de la sociedad.

Las Cortes de Aragón celebrarán su primer pleno del nuevo curso los días 11 y 12 de septiembre. Esta semana tendrá lugar ya la primera Junta de Portavoces y se definirán los asuntos que marcarán este nuevo inicio. Aunque está por confirmar la fecha exacta, el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, anunció a mediados de agosto que presentaría el techo de gasto este mes de septiembre. Antes de pasar al debate parlamentario, deberá aprobarse en un Consejo de Gobierno, previsiblemente, a final de mes.

Sin hablar con Vox

Para aprobar en las Cortes ese techo de gasto que se prevé que será –otra vez– el más alto de la historia de Aragón, el PP necesitará más votos que los suyos propios . Por ahora, según ha podido confirmar este diario, "no se ha hablado de este tema con Vox", y está por ver si el PSOE apoyaría este trámite, como sí ha hecho en otras ocasiones. De momento, Hacienda espera la convocatoria del Consejo General de Política Fiscal y Financiera para conocer la senda de déficit, que es clave también para la elaboración del presupuesto.

La aprobación del mayor techo de gasto de la historia será el preludio para presentar un proyecto de presupuestos para 2026 que, esta vez sí, el Gobierno de Aragón tramitará en las Cortes. Tenga o no tenga los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Así lo confirmó el presidente aragonés, Jorge Azcón, en el balance por el ecuador de la legislatura. El PP quiere presentar su hoja de ruta y dejar caer el peso de las explicaciones en la bancada de Vox. De nuevo, la decisión de si Aragón tiene o no cuentas con las que impulsar nuevos proyectos se tomará previsiblemente en Madrid, de la mano de Santiago Abascal, y no en la comunidad autónoma.

Si el Gobierno del PP fracasa en la aprobación de los presupuestos de 2026 y debe recurrir por segundo año a una prórroga presupuestaria ganará peso en el Pignatelli la opción de que el presidente Azcón active el adelanto electoral. Es una estrategia que planea en el horizonte de las comunidades gobernadas por el PP, y que nadie en el entorno del presidente se atreve a descartar con rotundidad.

El tira y afloja nacional

También esta misma semana tomará fuerza otro debate, a nivel nacional, con la aprobación de la condonación de la deuda para las comunidades en el Consejo de Ministros de este martes. Tal y como señalaron desde el Departamento de Hacienda, el Gobierno aragonés se sigue oponiendo a la quita de la deuda. A pesar de que supondría soltar un lastre de más de 2.000 millones de euros de deuda, desde el Ejecutivo aragonés insisten en que es "perjudicial" para los intereses aragoneses. "Nos perjudica porque calcula muy a la baja la cifra de deuda que se condona a Aragón y, por el contrario, muy al alza la cifra que se perdona a Cataluña", indicaron estas fuentes.

Siguen reclamando desde la DGA que cualquier cambio respecto a la deuda se aborde en una reforma "integral" del sistema de financiación autonómica. Y en este asunto surge otra batalla que habrá pelear, por enésima vez: la demanda de un mayor peso para la despoblación y la orografía en un sistema tensionado y necesitado de fondos.

Esta misma semana, también a partir del martes, empezará a desbloquearse la dramática situación humanitaria que vive Canarias con el inicio de los traslados de los menores migrantes, después de que Canarias, Ceuta y Melilla se hayan declarado en "contingencia migratoria". Aragón recibirá, según los cálculos del ministerio, a unos 250 menores. Pero debe habilitar más de 200 plazas para su acogida y desde el Departamento de Bienestar Social insisten en que "no tienen medios" y todavía no han aclarado cómo crearán esos recursos. Dicen que cumplirán la ley, pero falta por ver cómo. Septiembre llega y, con él, vuelve la política de siempre.