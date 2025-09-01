Aragón crece como potencia eléctrica a pesar de ser la tercera comunidad que más reduce las emisiones de CO2

La transición energética en Aragón avanza a un ritmo más acelerado que en el conjunto de España. La comunidad redujo en un 38% sus emisiones de dióxido de carbono entre 2017 y 2023, al pasar de 12,5 millones de toneladas a 7,8. El recorte casi duplica el alcanzado en el mismo periodo por el conjunto de España, que fue del 21%. La comunidad presenta además como una posición aventajada en el mapa nacional, ya que es la tercera que más ha rebajado este tipo de emisiones contaminantes, solo por detrás de Asturias (-39%) y Galicia (-57%).

Así lo pone de relieve el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica sobre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El informe, elaborado a partir del Inventario Español de Emisiones, muestra cómo el cierre de instalaciones intensivas en carbono –especialmente las centrales térmicas– ha marcado un punto de inflexión.

Aragón, que representa apenas el 3% de la población y del PIB de España, aportó casi el 8% de los 62 millones de toneladas de dióxido de carbono que se ha recortado a nivel nacional. El logro es doble. Por un lado, la comunidad ha reducido de forma drástica la generación de CO2, gracias sobre todo a la clausura de la central carbonera de Andorra hace ya cinco años. Al mismo tiempo, la pérdida de ese importante activo, aunque ha hecho estragos en la economía y el empleo local, no le ha restado fortaleza como uno de los grandes polos energéticos del país.

El gran despliegue de renovables

Eso ha sido posible gracias al fuerte despliegue de renovables –fundamentalmente, eólica y fotovoltaica–, que han puesto en operación un volumen de potencia muy superior al que tenía la térmica turolense. Su capacidad de generación ronda ya los 13.000 megavatios (MW) frente a los 7.236 de 2017.

Esta tierra ha sido históricamente un puntal de la generación eléctrica en España, pero con un modelo que antes estaba más basado en los combustibles fósiles. Ahora lo es por su poderío en renovables, lo que ha permitido reducir sus cifras de emisiones de dióxido de carbono a más de la mitad de los niveles que registraba a comienzos del siglo XXI. En concreto, han bajado un 52%, de los 16,2 millones de toneladas de 2020 a 7,8 en 2023.

Aragón es hoy un territorio poco intensivo en producción de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. Es la quinta comunidad con menos emisiones de este tipo.

Retos pendientes en otros sectores

En paralelo, sectores como el transporte, la agricultura y la gestión de residuos mantienen una contribución significativa al balance de CO2, lo que explica que la reducción en Aragón –aunque notable– aún deje un margen de actuación pendiente para cumplir con los compromisos climáticos marcados por el Acuerdo de París y las directivas europeas.

La comparación con Asturias resulta esclarecedora. Mientras que la comunidad minera del norte perdió en pocos años el liderazgo eléctrico construido en torno al carbón, Aragón ha podido reorientar parte de esa transición energética hacia un crecimiento de las renovables que le permite no solo reducir emisiones, sino también atraer inversiones milmillonarias ligadas a la transición verde y digital, como la gigafactoría de baterías o los centros de datos.

El informe ministerial recuerda, no obstante, que los datos por comunidades autónomas se obtienen a partir de estimaciones y desagregaciones territoriales que no alcanzan la precisión de las cifras nacionales. Aun así, la tendencia es clara. Aragón se sitúa entre las comunidades que más rápido avanzan en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, un proceso que marcará su competitividad industrial y energética en las próximas décadas.