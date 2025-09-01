Aragón deja atrás los meses más calurosos del año con 125 muertes atribuibles a las altas temperaturas

El cambio climático ha marcado el verano. Al menos, los meses centrales del mismo -julio y agosto- que ahora ya quedan atrás y que en Aragón han dejado desde intensas danas hasta largas olas de calor. Y las consecuencias se ven reflejadas en los datos. Según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, de junio a agosto se han registrado 125 muertes en la comunidad, que son 15 más que las que hubo en el mismo periodo del año anterior (110). Este año, la mayoría (74) se concentran en el mes que ahora dejamos atrás. En julio se registraron 36 y, en junio, 15.

Del MoMo se desprende también que el mayor número de muertes asociadas a las altas temperaturas en Aragón se dio el lunes 18 de agosto, cuando el sistema registró 7. De hecho, fue en la semana previa (del día 11 al 17 del mismo mes) cuando se detectaron más fallecimientos vinculables al calor en la comunidad, con tres días consecutivos (12, 13 y 14) en los que hubo seis por día. Este pico coincidió con un momento en el que la comunidad, y el país entero, atravesaba la segunda ola de calor del verano que fue, según confirmó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un hilo de la red social X, la más calurosa de la historia. La duración fue de 16 días, y de ella se empezó a salir precisamente el lunes 18 de agosto.

Además, la mayor parte de las defunciones atribuibles a las altas temperaturas en este periodo estival se concentran en la población vulnerable, y en concreto en los mayores. Según el MoMo, en Aragón ha habido, desde junio y hasta agosto, 92 muertes de personas de más de 85 años, 19 de población de entre 75 y 84 años y otras cuatro de gente comprendida entre los 64 y 74 años.

El MoMo registra que las altas temperaturas de este periodo estival han quitado la vida a más mujeres que hombres en Aragón. En concreto, ha habido 74 de ellas y 54 de ellos. Este perfil femenino y de más de 60 años también fue el que se vio más castigado por el calor el verano pasado, cuando entre junio y agosto fallecieron, por esta causa y según registra el MoMo, 51 hombres y 59 mujeres.