Aragón rechazará la condonación "marketiniana" de 2.000 millones de deuda que aprueba mañana el Gobierno
El presidente autonómico ha vuelto a recalcar que es "un mal negocio para los aragoneses" y que es "otro trágala" de Sánchez
El Consejo de Ministros dará este martes el primer paso para aprobar la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, pero desde el Gobierno de Aragón insisten en que "no aceptarán la condonación marketiniana" de la deuda, en un movimiento del Ejecutivo central que califican de "nocivo" para los intereses aragoneses.
Aunque la propuesta del Ministerio de Hacienda estima que Aragón podría beneficiarse de una condonación de la deuda de más de 2.000 millones de euros, desde el Gobierno autonómico del PP insisten en negar que ello tenga beneficios.
El presidente de Aragón, rechazará la condonación "marketiniana" de 2.000 millones de deuda, y denunció que realmente "aquí no se le perdona ninguna deuda a nadie y lo que se hace es que la deuda que tienen algunas comunidades autónomas mucho más endeudadas que Aragón, se reparte entre todos los españoles para que los aragoneses acabemos pagando más dinero", por lo que estará "radicalmente en contra".
"Yo no tengo que defender ni los intereses de Puigdemont ni los intereses de ERC. Yo no necesito los votos ni de Puigdemont ni de ERC y no acepto chantajes y por tanto, no vamos a aceptar esa marketiniana condonación de la deuda de la que habla el PSOE, que no es más que otro trágala más que tiene que pagar Pedro Sánchez para continuar en la Moncloa", zanjó Azcón, que negó también que la quita tenga mejores efectos en la calificación crediticia del Gobierno de Aragón.
