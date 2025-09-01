Azcón insiste en sus posibilidades de aprobar los presupuestos y ahora dice que en 2025 "no dio tiempo"

Con septiembre ha arrancado oficialmente el curso político en Aragón con la primera reunión del presidente aragonés, Jorge Azcón, con todo su gobierno y su grupo parlamentario. Con la aprobación de los presupuestos en el horizonte, la quita de la deuda por parte del Gobierno central o la gestión de la crisis migratoria como grandes asuntos pendientes, el líder popular de la comunidad autónoma se ha mostrado convencido de que sacará las cuentas de 2026 adelante y, ahora, asegura que no se aprobaron las cuentas de 2025 en Aragón "porque no dio tiempo", no porque el Gobierno del PP estuviera en minoría sin los siete votos de Vox.

El presidente de Aragón ha defendido sus posibilidades para aprobar las cuentas de 2026 y ha asegurado que la prórroga presupuestaria de 2025 se explica porque "no dio tiempo" a aprobarlos en tiempo y forma, y no porque faltaran los siete votos de Vox, que eran claves para aprobar las cuentas. Cabe recordar que el Gobierno de Aragón no llegó nunca a presentar el proyecto presupuestario, y que hace unos meses defendía que no lo presentaban, precisamente, por no contar con los votos suficientes para sacarlos adelante.

En 2025, el Gobierno de Aragón nunca llegó a presentar su proyecto de presupuesto pero, para 2026, ha vuelto a defender Jorge Azcón, el presupuesto se presentará y se tramitará en las Cortes y ha augurado que "no habrá motivos" para no aprobar unas cuentas que apuntalan el crecimiento de Aragón. Para iniciar los trámites, ha recalcado que a finales de septiembre se presentará para su aprobación el techo de gasto.

Respecto a este techo de gasto, también ha mostrado su esperanza en que pueda salir aprobado, para lo que necesitará el apoyo de Vox o de otros grupos, en un trámite que marca el inicio del debate presupuestario. Será, de nuevo, el techo de gasto "más alto de la historia de Aragón" y ha defendido que el proyecto de presupuestos ahondará en el crecimiento de las partidas para Sanidad, Educación o Servicios Sociales, en la línea de lo que ocurrió en las cuentas de 2024, las únicas aprobadas por el Gobierno del PP y Vox en la presente legislatura.

"Hay otras comunidades autónomas, con situación política similar a Aragón, en las que se acabaron aprobando presupuestos. En Murcia, en Valencia, en Baleares. Y si en Aragón no acabamos aprobando los presupuestos no fue un problema de mayorías políticas, fue un problema del tiempo de los presupuestos. Si hubiéramos optado en ese momento por aprobar los presupuestos, estaríamos todavía en proceso de aprobación y hubieran sido unas cuentas sin tiempo real para la ejecución. Por lo tanto, no merecía la pena. Lo que merecía la pena hacer era trabajar en los presupuestos del 26, para que la aprobación del presupuesto estuviera en plazo", ha dicho Azcón, dando a entender que se podrían haber aprobado las cuentas de 2025, a pesar de que nunca se confirmó oficialmente que Vox iba a apoyar esos presupuestos.

El presidente aragonés ha insistido en que, a mediados de año, "no merecía la pena (aprobarlos) porque no había tiempo real para ejecutarlos".

Así, para 2026, Azcón se ha mostrado "convencido que los presupuestos contarán con una mayoría política similar a la de 2024 porque los proyectos van a ser esencialmente los mismos, y mejorados". "Entiendo que la mayoría política que conseguimos agrupar resultado de las elecciones del 2023 es suficiente para aprobar los presupuestos del 2026", ha recalcado, lanzando un guante no solo a Vox, sino también al PAR y Teruel Existe.

Azcón ha reunido a todo su Gobierno y al grupo parlamentario del PP en las Cortes. / DGA

Azcón: "No barajo otra alternativa que aprobar el presupuesto"

Así las cosas, Azcón ha asegurado que "no baraja" otra alternativa "que aprobar el presupuesto", dando carpetazo temporal a la posibilidad de un adelanto electoral. "El objetivo es aprobar un presupuesto: traeremos el techo de gasto y el proyecto presupuestario. Si yo creyera que no vamos a aprobarlo, evidentemente no lo traería. Creo que lo vamos a aprobar: no barajo otra alternativa", ha insistido.

"En un momento como el que está viviendo Aragón, dulce, positivo, con mucha envidia sana de otras comunidades autónomas por lo que está ocurriendo en Aragón, por qué no vamos a aprobar un presupuesto. Creo que no hay razones para no aprobar un presupuesto. Hay una mayoría política fruto de las elecciones de 2023 que tenemos capacidad para aprobar ese presupuesto y son proyectos que benefician a la comunidad y no valoramos otra alternativa que sea aprobar las cuentas", ha recalcaldo, ante las preguntas de los periodistas y la evidente distancia que ha marcado sus relaciones con Vox en los últimos tiempos.

Precisamente respecto a una de las líneas rojas marcadas por Vox y que definió su salida de los gobiernos autonómicos hace poco más de un año, la política migratoria, Azcón ha recalcado que el Gobierno de Aragón "cumplirá la ley" de reparto de menores migrantes, aunque ha incidido en que "no le gusta" la normativa aprobada por el Ejecutivo central y que seguirán recurriendo todos los actos derivados de ella.

Asimismo, ha puesto el foco en las rebajas fiscales que no se han podido impulsar en este 2025, y ha vuelto a incidir en la llegada de "inversiones milmillonarias a la comunidad". "Nos estamos acostumbrando a ello, y en los próximos días llegará una nueva inversión millonaria", ha anunciado Azcón, que ha evitado dar más detalles de la futura operación.