La caída de una torre eléctrica corta la A-140 en ambos sentidos en Huesca

La carretera A-140 permanece cortada desde esta pasada noche del domingo 31 de agosto en ambos sentidos en San Esteban de Litera (Huesca) a causa de la caía de una torre eléctrica sobre la calzada, según ha informado el 112 Aragón.

El incidente se ha producido en el kilómetro 22 de la vía que une Binéfar y Tamarite de Litera.

Hasta la retirada del obstáculo los conductores tienen como opciones alternativas para circular por la zona la A-22 y la A-1240.