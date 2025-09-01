Comienza la reforma del hospital de día del Royo Villanova de Zaragoza

Las obras para la reforma y ampliación del hospital de día oncohematológico del centro hospitalario Royo Villanova de Zaragoza han comenzado este lunes y van a permitir ampliar la superficie existente, alcanzando cerca de 300 metros cuadrados.

Se trata de un espacio destinado a administrar quimioterapia intravenosa a pacientes oncológicos, a realizar extracciones de sangre, mantenimiento de catéteres, curas y otros actos asistenciales. El jefe de Hematología del Hospital Universitario Royo Villanova de Zaragoza, Luis López, ha explicado que los pacientes van a ser quienes van a percibir principalmente las mejoras. “Han sido el motor para llevar a cabo esta actuación, que va a permitir una mayor calidad en su asistencia”, ha dicho.

El coste de la obra, que financia el Área de Obras, Instalaciones y Equipamientos del Servicio Aragonés de Salud, es de 763.125,03 euros. Ha sido adjudicada a la empresa Eiffage Infraestructuras S.A. Por su parte, el sector sanitario Zaragoza I se hará cargo de financiar el nuevo mobiliario. Las obras habrán concluido antes de final de año y, mientras tienen lugar, los pacientes reciben la asistencia en otra zona del hospital que se ha habilitado para este fin.

Se trata de un paso más en la atención a los pacientes oncológicos, tras los avances obtenidos en el Hospital Royo Villanova en este ámbito, habiendo logrado una atención ambulatoria para enfermos que antes debían ingresar varios días para recibir este tipo de tratamientos, mientras que ahora se les administran de forma ambulatoria.

El jefe de Hematología del hospital ha detallado que esto “supone un beneficio para el paciente y mejora sus condiciones sociosanitarias”. También plantea ventajas organizativas ya que se liberan camas para otros procesos. Solo ingresan, en el caso de hematología, aquellos pacientes muy complejos. Luis López ha comentado que el principal objetivo de estas obras es lograr una mejor accesibilidad de los pacientes, así como una mayor funcionalidad del espacio y dotarlo de mayor confortabilidad.

Este servicio realiza unas 10.000 visitas al año, incluyendo más de 2.000 tratamientos de quimioterapia y casi 500 transfusiones. El nuevo se ha diseñado con una entrada principal accesible e independiente, que incluye la construcción de una rampa y está situada en la fachada norte del centro hospitalario. Desde esta entrada, se accederá al vestíbulo principal del hospital de día, desde donde se llegará a espacios acondicionados como sala de espera.

El proyecto de reforma plantea una completa reorganización del espacio, con una clara división entre las zonas destinadas a servicio –agrupadas en el centro de la planta- y los espacios para los tratamientos y consultas, que estarán en una zona de ventanas, permitiendo disponer de un mirador hacia el entorno próximo arbolado.

Junto al vestíbulo, habrá una zona de admisión, situada en el volumen central y conectada con los espacios de enfermería. También habrá un área de descanso y reunión, zona de preparación de medicamentos y de extracciones, dos consultas y una sala de reuniones.

Desde el espacio de consultas, se accederá a la zona de tratamientos, atravesando un espacio de circulación en el que estará situado el vestuario, con aseo para personas con movilidad reducida. En el área perimetral, se situarán los tratamientos rápidos, lentos, las camas y la habitación de aislamiento, que contará con un aseo propio adaptado.