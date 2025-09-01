Engaños, relaciones tóxicas y 'scroll' infinito: Aragón busca implicar a las familias en la protección digital de la infancia

Pocas cosas claras excepto que antes de los seis años, ningún tipo de pantalla. Después, un buen puñado de riesgos. Denuncias de acoso, de horas perdidas en un scroll infinito, pérdida de privacidad y el riesgo que la huella digital tendrá en el futuro. Relaciones tóxicas y engaños. Y al mismo tiempo, algunas oportunidades. Ahí está el acceso infinito a la información y el conocimiento. Y la posibilidad de crear comunidades seguras que permiten encuentros con afines. Los dispositivos electrónicos son un reto que los poderes políticos en la comunidad quieren tener controlados. Así, la comisión especial de estudio para reforzar la protección de la infancia y la adolescencia frente al impacto del uso de la tecnología en la comunidad autónoma que ha celebrado este lunes su primera sesión en las Cortes de Aragón ha reclamado la necesidad de abordar la desconexión digital de los alumnos fuera del horario lectivo. Y sobre todo, garantizar el derecho a la protección de la infancia aplicando "un criterio objetivo de seguridad y tranquilidad".

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha avanzado que se avecinan "profundos cambios legislativos" en todos los gobiernos de Europa y otras partes del mundo. Ha destacado que desde el inicio de la legislatura esto ha sido uno de los ejes de trabajo con el objetivo de tener una ley estatal de ámbitos digitales, algo que permitirán aclarar las reglas del aula o cuestiones como campamentos de verano. "Puede tener unos consensos muy importantes", y ha señalado que la inteligencia artificial (IA) les llevará a asumir nuevos retos. Ha dicho que existe una gran sensibilidad y confía que en este año puede llegar al Congreso de los Diputados.

Estas medidas y proyectos se están valorando también en la institución del Justicia de Aragón. La titular, Concepción Gimeno, ha defendido que el entorno digital debe de ser un entorno seguro y de calidad. Y sobre todo no depender de las clases sociales. Por ese motivo, la entidad pide "asegurar el acceso a todos los niños y niñas" independientemente de su nivel familiar, advirtiendo que los costes "pueden ser muy elevados".

En este sentido, la institución reclama una atención directa al "interés superior del menor", reclamando "concienciación a padres y alumnos y asesoramiento en problemas e incidencias que surjan". Una posibilidad para la Justicia es crear una asignatura para la formación digital en el aula que permitiría ofrecer herramientas y claves, así como crear una figura o equipo específico que pudiera determinar criterios uniformes de actuación y decidir sobre las cuestiones que vayan surgiendo. Gimeno también ha avanzado que la protección debe ir adaptándose a medida que los adolescentes obtienen más autonomía. "El control parental debe promoverse y los padres necesitan una formación digital básica", ha manifestado.

La Justicia de Aragón ha repasado en su intervención ante los diputados las solicitudes en materia digital que han recibido desde que está en el cargo. Las familias lo que más se quejan es de los costes a la hora de adquirir las herramientas, son "costosas", además de la necesidad de mantener una conexión a internet. También se quejan de la escasa duración de las licencias digitales para acceder al material curricular, pues se tienen que renovar cada año.

Además, han tenido quejas "vehementes" sobre la posibilidad de que los niños olviden trabajar en competencias tradicionales como la lectura y la escrituras. Y ha indicado que en los colegios los progenitores cada vez están más implicados en este regreso a los métodos tradicionales. Otra preocupación es la desconexión digital, con necesidad de estar pendientes de las pantallas para sus cuestiones de ocio o acceder a deshoras. Esto no se encuentra regulado en la educación, aunque sí en la parte laboral que afecta a los adultos.

Una marca imborrable

La justicia ha recordado que están trabajando en un informe de salud mental, aunque no sea específico de la infancia y la adolescencia. Pero siempre surge esa reflexión sobre el impacto que el abuso de estas herramientas pueden tener en este colectivo social. Hay preocupación también sobre el acoso o los problemas de trastornos alimentarios o por la exposición a contenidos inadecuados o juegos de azar. Ahí también ha mostrado su preocupación por la huella digital que puedan dejar, algo que quedará de manera imborrable que no será posible borrar y que puede perjudicarles en el futuro. "Las empresas cada vez más vigilan los perfiles en red y puede tener consecuencias", ha dicho. El secretario de Estado ha indicado que esta será una cuestión que se abordará en la próxima legislación, y ha señalado que también vigilará el uso de la IA para la modificiación de imágenes o publicación. "Queremos ayudar a las administraciones autonómicas", ha dicho.

La justicia no ha discutido "las oportunidades y ventajas" que la tecnología ofrece para la infancia, pues las redes y dispositivos son herramientas cotidianas muy importantes en su vida. Les permiten nuevas formas de expresión, mejorar su ocio y entretenimiento o mejorar sus relaciones. Pero existen riesgos como la dependencia y el aislamiento. "Nuestros jóvenes a veces sustituyen el contacto directo por otras personas en el ámbito digital", ha explicado. Algo que conlleva muchos riesgos, tanto por los engaños como por el ciberacoso. En este último caso son los propios adolescentes los que entran en unas dinámicas de riesgo, entrando en grupos muy activos que son difíciles de detectar, sobre todo en el caso de las conductas alimentarias.

Por su parte, la vocal asesora de la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones de la Agencia Estatal Protección de Datos, Marta Rico, ha destacado que la eliminación del daño digital "es una secuencia muy rápida" y manifiesta que se puede lograr en unas 48 horas, aunque ha lamentado que no todas las imágenes de las que se piden su retirada se acaban eliminando por no cumplir los requisitos que marca la legislación.